Oslo Ap: – Kvinnelig politiker har seksuelt trakassert mannlig kollega

Ifølge VG har kvinnen et tillitsverv i et bydelsparti i Oslo Ap, og det er lokalpartiet sentralt som har behandlet varselet fra mannen som har opplevd at han er blitt seksuelt trakassert av kvinnen.

Det har konkludert med at partiets retningslinjer er brutt og at dette bør få konsekvenser for kvinnen i forbindelse med den forestående nominasjonsprosessen før høstens kommunevalg.

Den formelle nominasjonsprosessen er bydelspartiet ansvarlig for. Derfor kan Oslo Ap sentralt bare komme med en anbefaling til det lokale partilaget om at kvinnen ikke nomineres.

Kvinnen ønsker ikke å kommentere anklagene om seksuell trakassering. Hun hevder ifølge VG at hun ikke har brutt loven, selv om Oslo Ap mener at hun har brutt partiets retningslinjer om seksuell trakassering.

Oslo Ap ønsker ikke å kommentere saken.

Likestillingsombudet kritiserte nylig Arbeiderpartiets håndtering av tidligere nestleder Trond Giske. Ombudet mener at Ap burde ha vurdert om Giske brøt loven mot seksuell trakassering.