Fredag kom tallene som viser at norsk veitrafikk slukte 659 millioner liter med biodrivstoff i 2017. Det er 236 millioner liter mer enn året før.

Det betyr Stortingets mål om at biodrivstoff skal utgjøre 20 prosent av vei-drivstoffet i 2020 ser ut til å bli nådd.

Økningen fra 2016 til 2017 reduserer ifølge Miljødirektoratet klimautslipp med 600.000 tonn CO₂-ekvivalenter. Spesielt trekker direktør Ellen Hambro frem at bruk av det som kalles avansert biodrivstoff, eller annen generasjons biodrivstoff, eller HVO, øker.

NORSK BIODRØM: Norge vil produsere biodrivstoff fra skogsavfall. Ingen i verden gjør det i dag.

Derfor mener de det er en katastrofe for regnskogen

Utviklingen høster ingen jubel i Regnskogfondet. Hele 317 millioner liter biodrivstoff, langt mer enn økningen fra 2016 til 2017, er nemlig basert på palmeolje, ifølge direktoratet.

Bruk av palmeolje er svært omstridt. Årlig hugges og brennes enorme områder med regnskog for å plante oljepalmer. Palmeoljeproduksjon er ifølge Regnskogfondet hovedårsaken til at regnskogen i Sørøst-Asia ødelegges. Flere partier har forsøkt å stoppe salg av diesel fra palmeolje til Norge.

Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

– Dette er en katastrofe for regnskogen og fører til større klimagassutslipp enn om vi hadde brukt fossil diesel, sier Nils Hermann Ranum, policy- og kampanjeleder i Regnskogfondet.

Palmeolje var det mest brukte råstoffet i 2017 og utgjør nå nesten halvparten av alt biodrivstoff. Ifølge Ranum tilsvarer effekten av økt etterspørsel etter palmeolje i Norge at 220 kvadratkilometer med regnskog ødelegges, noe som tilsvarer halve Oslos areal.

Fakta: Det omstridte miljødrivstoffet Biodiesel blandes i vanlig diesel for å minske klimagassutslippene. I 2017 var kravet til innblanding av flytende biodrivstoff 7,25 prosent. I 2018 økes kravet til 10 prosent. I 2020 skal 20 prosent av alt drivstoff som brukes på norske veier være biodrivstoff. I Europa raser en intens debatt om hvor miljøvennlig biodrivstoff egentlig er. Årsaken er at produksjon av matplanter til drivstoff fortrenger matvare- og fôrproduksjon og indirekte fører til avskoging og drenering av myrområder. Det er særlig regnskogen det går ut over, som erstattes av produksjon av palmeolje. Nesten alt flytende biodrivstoff som brukes i Norge er importert fra andre land. 46 prosent kommer fra Indonesia, 15,7 prosent fra USA, 5,7 prosent fra Tyskland og 5,4 prosent fra Australia.

– Ødelegger fullstendig satsingen på biodrivstoff

Stikk i strid med direktoratets påstand om reduksjon i klimautslipp hevder Regnskogfondet at utslippene går i været.

– Sammenligner vi med fossilt drivstoff har utslippene økt med 15 prosent fra norsk veitransport. Det tilsvarer 1,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter, sier Nils Hermann Ranum, som sier at det ville være mer klimavennlig å fylle tanken med drivstoff laget av olje pumpet opp i Nordsjøen.

Kritikken mot utviklingen er like sterk hos miljøstiftelsen Zero, den eneste av de store miljøinstitusjonene i Norge som har støttet vedtaket om biodrivstoff.

– Omfanget av palmeolje ødelegger fullstendig for hele satsingen på biodrivstoff, sier Kari Asheim, fagansvarlig på transport i Zero, i en pressemelding.

Morten Antonsen

Legger ansvar hos disse bensinstasjonskjedene

– Palmeoljediesel er en klimabombe – det gir høyere utslipp fordi vi får regnskogødeleggelser med på kjøpet. – Stortinget vedtok for snart et år siden at vi skulle forby det i offentlige anskaffelser, og utrede andre virkemidler for å bli kvitt det, men ingenting har skjedd, sier Asheim i Zero.

Zero og Regnskogfondet hyller kjedene UnoX og Circle K, som sier de ikke selger palmeoljediesel, noe konkurrentene Esso og Shell gjør.

Også Lars Haltbrekken, mangeårig leder av Naturvernforbundet og nå stortingsrepresentant for SV, kliner til mot de nye biodrivstoff-tallene:

– Det er helt utrolig at regjeringen ikke har klart å kaste palmeolje ut av biodrivstoffet i Norge. Tvert imot har det motsatte skjedd, bruken av palmeolje har økt kraftig. Etterspørsel av palmeoljen fra Indonesia er en viktig årsak til ødeleggelsen av regnskogen. Det er på høy tid at vedtakene fra Stortinget gjennomføres og sikrer at klimapolitikk ikke er dynket i palmeolje og regnskogsødeleggelse, sier Haltbrekken.

Slik svarer miljøvernministeren

Kritikken rammer spesielt miljøvernminster Ola Elvestuen (V).

– Mot 2030 må vi ha kommet mye lenger med å få ned behovet for drivstoff til transport. Og vi må ha kommet lenger i kriteriene for bærekraft og ikke minst biodrivstoff laget av avfallsprodukter, som jo gir den største klimaeffekten, sier Elvestuen til NRK.

BIOEVENTYRET i: I samarbeid med Bergens Tidende, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad har Aftenposten gravet i realismen og sett på konsekvensene av norsk satsing på biodrivstoff. Artikkelsamlingen finner du her.