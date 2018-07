Oslo politidistrikt har 342.000 følgere på Twitter. Blant følgerne er alle de store mediene, men ingen av disse fikk vite om den dramatiske ulykken fra politiet.

Etter at den gamle politiradioen ble avløst av det avlyttingssikre nødnettet, er mediene helt prisgitt hva politiet selv forteller.

Denne natten fikk VG et tips om hendelsen og en journalist i Dagbladet kom tilfeldigvis forbi og fotograferte de skadede politibilene.

– Dette er nok et eksempel på at politiet er for selektive med hva de melder ut i offentligheten. Denne hendelsen skjedde midt i et tett befolket område i Oslo, den var egnet til å skape uro i nærmiljøet, da er det selvsagt særlig viktig at operasjonssentralen går ut med informasjon raskt, sier vaktsjef og krimkommentator Olav Rønneberg i NRK.

– Mistanke om at politiet beskytte sine egne

Rønneberg mener at det umulig kan ha vært av hensyn til etterforskningen som gjorde at operasjonssentralen ikke fortalte om ulykken.

– Da kan man lett få mistanke om at politiet beskytter sine egne. Det kan ha vært hektisk på sentralen akkurat da det skjedde, men da burde man lagt ut en melding på Twitter så fort som mulig etterpå, sier Rønneberg.

Politiet: – Selvfølgelig skulle dette vært tvitret om

– Selvfølgelig skulle dette vært tvitret om. Vi har et ansvar for å informere publikum og gjerne via mediene, sier politiinspektør Martin Strand, stabssjef i Oslo politidistrikt, til Aftenposten.

Han innrømmer uten omsvøp at det som skjedde denne natten på politiets Twitter-konto er et læringspunkt.

– Unnlot politiet å sende ut melding om ulykken for å beskytte sine egne?

– Jeg har forståelse for at det kan virke slik, men det var ikke intensjonen. Det blir fort kjent når en slik alvorlig og uheldig sak skjer i et område med publikum. Saken er tatt opp internt og det er forventet at vi også i denne type trafikkulykker informerer publikum.

– Store variasjoner

Rønneberg mener at det generelt er store variasjoner i hva politiet melder ut.

– Politiet burde ansette egne, dedikerte talsmenn til å håndtere pressen, slik man for eksempel har i Sverige.

Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening synes at det er mangler ved politiets Twitter-bruk.

– De bruker én kommunikasjonskanal til alle. Det er for knapt og det oppleves som at det er litt tilfeldig hva man kommuniserer ut, sier generalsekretær Elin Floberghagen i presseforbundet.

Hun mener at politiet i stedet burde hatt et eget informasjonssystem for mediene.

– Der kan politiet gå ut med informasjon til de redaktørstyrte mediene som jobber etter Vær Varsom Plakaten, og som kan vurdere hva av informasjonen man skal gå videre med.

– Bør varsle om det

Både redaktørforeningen og presseforbundet har hatt møter med politiet, lokalt og sentralt, om den mangelfulle kommunikasjonen.

– Vi har tatt opp dette i flere runder. Slik vi har forstått det, vil vi bli invitert med for å utarbeide et nytt system. I mellomtiden er det klart at alvorlige og akutte hendelser må politiet kommunisere om så raskt som mulig, sier Floberghagen.

Fagbladet Medier24 har laget en liste over et stort antall saker som politiet ikke har fortalt om. Listen er laget etter innspill fra lokale medier. Der står det blant annet om alvorlige bilulykker, biljakter, væpnede ran og dødsfall.

I april i år skrev VG om en skyteepisode 300 meter fra Sentrum politistasjon i Oslo, som politiet heller ikke hadde informert offentligheten om.