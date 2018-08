Det er en varm sommerdag i juni i år. To menn setter seg bak rattet i hver sin bil og kjører fra Oslo øst i retning Sverige. De kjører til Trysil, og passerer grensen til Sverige, hvor en av bilene blir lastet med 210 kilo hasj. Så kjører de to tilbake til hovedstaden.

Utenfor en boligblokk på Oslo øst rygger bilen inn til inngangspartiet. De to mennene begynner å bære den verdifull lasten inn i leiligheten sammen med en tredje person. I ukene før er flere personer pågrepet for å ha benyttet seg av det samme smuglerapparatet for å få større partier hasj inn til Norge.