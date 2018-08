Meteorologene advarer mot kraftig vind på Østlandet

Meteorologisk institutt har sendt ut farevarsel med oransje nivå for lokalt sterke vindkast for deler av Østlandet.

Det betyr at det er sannsynlig at værhendelsen kan gi «alvorlige konsekvenser».

Fra fredag formiddag ventes det lokalt vindkast mellom 20 og 25 meter per sekund i indre strøk, mens vindkastene i fjellet kan nå over 30 meter per sekund.

Vinden øker først i Aust-Agder og Telemark, fra fredag ettermiddag i Buskerud, Oppland, Hedmark, Oslo og Akershus. Den sterkeste vinden ventes fredag ettermiddag.

Lavtrykket som fører til de kraftige vindkastene vil også gi mye nedbør i deler av Sør-Norge.