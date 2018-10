Fjordkraft må ut med 400.000 kroner for ulovlig telefonsalg

– Fjordkraft har gjort seg skyldig i klare brudd på reglene om telefonsalg. Det er alvorlig at en så stor aktør ikke følger reglene, sier direktør Elisabeth Lier Haugseth i Forbrukertilsynet.

Gebyret er redusert fra 500.000 kroner i varslet fra tidligere i høst. Ifølge Forbrukertilsynet har Fjordkraft i mellomtiden kommet med nye opplysninger som har ført til at gebyret er blitt redusert.

Fjordkraft har opplyst at de i 2017 og i 2018 har kontaktet 12.020 kraftkunder som hadde reservert seg mot telefonsalg i Reservasjonsregisteret, for å selge sin nye mobiltjeneste. Strømselskapet har tidligere anført at de var av den oppfatning at personene kunne kontaktes ettersom de hadde et eksisterende kundeforhold. Forbrukertilsynet understreker imidlertid at det stilles krav til at ytelsene som kan tilbys, skal være tilsvarende hverandre.

– Etter Forbrukertilsynets vurdering er det derfor åpenbart at det i det foreliggende tilfellet ikke er tale om tilsvarende ytelser. Unntaket fra forbudet mot å kontakte reserverte forbrukere (...) kommer derfor ikke til anvendelse, noe også Fjordkraft har erkjent, skriver Forbrukertilsynet i vedtaket.

Selskapet kan klage vedtaket inn til Markedsrådet innen tre uker.