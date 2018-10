– Kriminelle opererer på tvers av landegrensene. Det er derfor viktig at vi deler kompetanse og erfaring med hverandre, sier Holte, som også er toppsjef for Forum on Tax Administration (FTA), et nettverk av de øverste lederne fra skatteadministrasjoner i 50 land.

I forrige uke ble det kjent at investorer og banker har unnlatt å betale skatt på utbytte, og at deres skattetriks kan ha snytt fem land for 520 milliarder kroner.

Skatteunndragelsene ble kalt Cumex-files og ble kjent via en avsløring gjort av Politiken og 18 andre medier. Norge skal også være rammet av skatteskandalen.

Fakta: Dette er Cumex-files Cumex-filene består av rundt 180.000 lekkede dokumenter. Papirene kommer blant annet fra banker, finansvirksomheter og advokatfirmaer, men også fra etterforskningsmateriale fra tysk politi. Dokumentene avslører skattetriks som kan ha snytt fem land for 520 milliarder kroner. Materialet har i over ett år vært gransket av nærmere 40 journalister fra flere enn 19 medieredaksjoner i 12 land. Begrepet «CumEx» henviser til at aksjene handles med utbytte (cum) og uten utbytte (ex). Det er den tyske redaksjonen og journalistnettverket Correctiv som først fikk saken.

Så mye koster den norske skatteflukten fellesskapet

– Internasjonalt samarbeid kan spille en avgjørende rolle

Fredag sendte Holte ut en oppfordring til alle skattedirektører i FTA-samarbeidet om aktivt å bruke samarbeidsforumet kalt JITSIC (Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration), for å avsløre denne typen unndragelser.

– Vi har oppnådd mye gjennom internasjonalt samarbeid, men dette kan utnyttes mer og bedre. Den siste ukens nyheter om Cumex-files har vist at internasjonalt samarbeid kan spille en avgjørende rolle for å stoppe og forebygge svindel og skatteunndragelse, sier Holte.

JITSIC-forumet ble etablert av OECDs skattenettverk (FTA, Forum on Tax Administration) i 2015.

Skatteetaten

Fakta: Dette er FTA FTA (Forum on Tax Administration) er et nettverk av de øverste lederne fra skatteadministrasjoner i 50 land, inkludert alle OECD-land og alle land som er med i G20. Nettverket ble stiftet for seksten år siden og skal identifisere, diskutere og påvirke relevante trender og utvikle nye ideer som forsterker skatteadministrasjoner i hele verden. Å sikre effektiv og rettferdig beskatning, er hovedoppgaven til FTA, som har flere arbeidsgrupper og utgir jevnlig nye rapporter, studier og styringsnotater.

Avdekker metoder for skatteunndragelse

Holte sier at samarbeidet mellom skattemyndighetene i FTA-nettverket for alvor skjøt fart etter arbeidet med Panama Papers.

Forumet brukes til analyse av store datamengder, til å avdekke metoder som brukes til svindel og skatteunndragelse og til å utveksle kompetanse og erfaring for å stoppe skatteunndragelse.

– JITSIC er klare til raskt å ta i bruk den fellesplattformen vi har opprettet for å utveksle erfaring, ressurser og kunnskap. Det skal vi også gjøre i denne saken. Problemstillingen rundt misbruk av transaksjoner knyttet til utbyttebeskatning kjenner vi til, sier Holte.