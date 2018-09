– Dette går ikke lenger. Situasjonen med stadig flere byggetvister er blitt dramatisk forverret de siste årene, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA).

Overfor Aftenposten konstaterer hun at to av tre byggetvister som oppstår, er knyttet til prosjekter i regi av Statens vegvesen og Bane Nor. Bare i 2016 kjøpte Veivesenet tjenester for 29 mrd. kroner, Bane Nor for 17 mrd.