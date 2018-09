– Bevegelsene økte utover dagen i går og i går kveld etter mye regn og snøsmelting. I løpet av natten har det kommet mye snø igjen, og det er store bevegelser i fjellpartiet. Derfor opprettholder vi rødt farenivå, sier vakthavende geolog Gudrun Majala i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NTB søndag formiddag.

Den øvre delen av fjellpartiet Veslemannen beveger seg nå med en hastighet på 10 centimeter i døgnet, mens den nedre delen beveger seg 1 centimeter per døgn.

– Vi vurderer farenivået fortløpende. Bevegelsene er store enda, og det er de som styrer farenivået. Derfor er det for tidlig å si noe om når vi eventuelt vil endre farenivået, sier Majala.

Helgens evakuering er den andre på en uke, den tredje i år og den åttende siden 2014

Mye snø

Søndag formiddag er det 2,7 minusgrader og 37 centimeter snø på Mannen. Det neste døgnet er det meldt mellom 30 og 45 millimeter nedbør og minusgrader, som betyr at det kan komme ytterligere en halv meter snø, skriver NVE i en pressemelding. Det er også meldt kuldegrader og snø i begynnelsen av neste uke, mens det onsdag er ventet plussgrader og regn.

– Når det er såpass mye snø på fjellet fungerer det som et vannmagasin når det blir plussgrader. Det vil bli mer tilførsel av vann, som kan bidra til å øke bevegelsene igjen, sier Majala.

Kan komme stort skred

Lørdag kveld og natt til søndag har det gått noen små steinsprang i fjellet. Natt til fredag i forrige uke kom det også et større skred på et par tusen kubikkmeter.

På en pressekonferanse i Åndalsnes søndag formiddag sier sjefgeolog Lars Harald Blikra i NVE at bevegelser i fjellet kan tyde på at det kan komme et nytt stort skred om kort tid.

– Det er et skred på gang som er litt større enn det som kom i forrige uke. Det er likevel ikke fare for bebyggelse eller toglinje, sier Blikra.

NVE og Rauma kommune vil komme med en ny oppdatering på situasjonen i området klokken 18 søndag.