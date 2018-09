Kulturministeren: Margit Sandemo skapte enormt mye leseglede

Hennes familie bekrefter den triste nyheten lørdag kveld:

– Det er med stor sorg at familien kan meddele at Margit Sandemo sovnet stille inn i sitt hjem i Skåne, natt til i dag. Hun ble 94 år ung.

Det er Nettavisen som først meldte om dødsfallet.

Etter Margit Sandemos ønske blir det ingen bisettelse, men en askespredningsseremoni ved hytta i Grunke i Valdres. På samme sted som det var askespredning for hennes mann, Asbjørn, for 19 år siden.

Sandemo etterlater seg to sønner, syv barnebarn og ti oldebarn.

Kulturminister Trine Skei Grande sier at Sandemo skapte enormt mye leseglede.

– Det var historiefortellingen som sto i sentrum. Det er ingen tvil om at folk har lest flere bøker fordi hun skrev bøker, sier statsråden.

Skei Grande sier at Sandemo «passet ikke alltid inn i firkantene på hva var godt forfatterskap var».

– Men det viktigste var at folk hadde glede av å lese bøkene. Hun gjorde en stor innsats for at folk skulle lese flere bøker, og det er alltid en styrke, sier Skei Grande.

Sandmeo var ikke medlem i Den norske Forfatterforeningen. Men leder i DnF, Heidi Marie Kriznik, sier at Sandemo var en «institusjon».

– Hun har betydd så utrolig mye for så mange lesere, et navn alle vet hvem er. Det viktigste er det hun har betydd for lesere. Søstrene mine og jeg leste Sagen om Isfolket da vi var unge. Vi byttet på å lese den, sier Kriznik.

Rolf Chr. Ulrichsen

37 millioner eksemplarer

Hun er blant annet kjent for bokserien «Sagaen om Isfolket». Sagaen ble lansert i 1982. Allerede to år etter var Margit Sandemo Norges mest leste forfatter. Tilsammen er hennes bøker solgt i mer enn 37 millioner eksemplarer.

Margit Sandemo ble født på Østre Toten. Hun vokste opp i Sverige og skrev på svensk. Hun flyttet i voksen alder tilbake til Norge. Hun debuterte i 1964 og har totalt skrevet nærmere 180 bøker (2008). Tilsammen er hennes bøker solgt i mer enn 37 millioner eksemplarer. Alle hennes norske skjønnlitterære bøker er utgitt av Bladkompaniet.

Forleggeren Bladkompaniet har følgende kommentar:

«Vi kommer til å savne Margit veldig, hun var et vakkert menneske og en stor inspirasjonskilde for oss alle. Hennes kreativitet, muntre humør og store livslyst skinte gjennom bøkene hennes – noe som også leserne merket. Hun trollbandt oss alle. Vi på Bladkompaniet er evig takknemlige for at hun delte sine fantastiske bøker med oss og tusenvis av lesere over hele verden.

Hun har gått ut av tiden, men Margits bøkene vil alltid være i våre hjerter.»