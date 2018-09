Trikkeinnkjøp i Oslo på skinner igjen

Siemens tapte i anbudskonkurransen som Sporveien hadde utlyst i forbindelse med anskaffelse av 87 nye trikker som skal være på plass i løpet av 2024.

Det ble det spanske selskapet Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) som fikk kontrakten 11. juni, men Siemens leverte inn en midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete 26. juni for å stoppe signeringen av avtalen.

Selskapet krevde innsyn i kontrakten og dokumenter fra forhandlingene med CAF, men retten avviste kravet i august og ga Sporveien medhold.

Siemens har nå trukket saken, og dermed kan anskaffelsesprosessen gå videre.

– Vi er glade for at retten er enig i de vurderingene vi har gjort og ser frem til å fortsette samarbeidet med CAF, sier ansvarlig for trikkeanskaffelsen i Sporveien, Marianne Vik, i en pressemelding.