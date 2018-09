Hverken aktor, forsvarer eller bistandsadvokat har funnet sammenlignbar rettspraksis på at en person som selv overlevde et selvmordsforsøk, er blitt tiltalt for forsettlig bildrap og fire drapsforsøk.

For grovt uaktsomme bildrap ligger straffen opp mot tre års fengsel. Derfor knytter det seg stor spenning til fredagens påstand fra aktor: