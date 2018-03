Yrkessjåføren oppdaget aldri 11-åringen som kom på sykkel mot Brattås skole på Nøtterøy i september 2016.

Hun ble drept momentant av den 32 tonn tunge ryggende lastebilen.

Sjåføren har hele tiden nektet straffskyld etter tiltalen om uaktsomt bildrap.

I Tønsberg tingrett ble mannen dømt til ubetinget fengsel i ni måneder.

Agder lagmannsrett satte straffen ned til seks måneder fengsel.

Nå har altså Høyesterett kommet til at fengsel i åtte måneder er korrekt straff.

Tre måneder er gjort betinget siden mannen i 40-årene er alene med et barn som har spesielle omsorgsbehov.

Strafferammen for uakstsomt bildrap er fengsel i inntil seks år.

Tap av førerrett i fire år

I tillegg er mannen dømt til å betale 125.000 kroner til hver av jentas foreldre.

Hverken erstatningen, eller tap av førerretten, var tema i Høyesterett.

Yrkessjåføren mistet førerkortet for fire år. Det var et skjerpende moment at han i 2012 hadde mistet sertifikatet for to år.

Grovt uaktsomt

Førstvoterende høyesterettsdommer Ragnhild Noer peker på seks forhold som gjør at hun mener yrkessjåførens rygging var grovt uaktsom:

* Kjøringen foregikk på en gang- og sykkelvei, hvor det i utgangspunktet er forbudt for biler.

* Kjøringen foregikk med en tung lastebil. Feil manøvrering kan gjøre stor skade.

* Å føre slike doninger krever særlig forsiktighet. I tillegg var A yrkessjåfør.

* Den som rygger, må dessuten være ekstra påpasselig. Det må kreves at sjåføren ved bruk av ryggekamera og speil eller på andre måter forsikrer seg om at det er trygt bakover.

* Gang- og sykkelveien var om lag 2,5 meter bred, slik at lastebilen fylte hele veien. Sjåføren måtte ta i betraktning at det ikke var noen umiddelbar «rømningsvei» for en syklist som befant seg bak bilen.

* Ryggingen fant sted ikke langt fra en barneskole, noe A var klar over. Klokken var 08.09 om morgenen, om lag et kvarter før skolestart. Det var dermed grunn til å regne med at det kunne være barn på veien.

Sjåføren mistet umiddelbart jobben i transportfirmaet.

Sjåføren sier han brukte ryggekamera. Likevel så han ikke jenta med rosa klær.

