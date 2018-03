Politiets utlendingsenhet stoppet utsendelse av kirkeasyl-familie – vil ikke si hvorfor

– De skulle ha vært uttransportert lørdag, men det skjedde ikke. Jeg har ikke fått noe informasjon om hvorfor det ikke skjedde, sier advokat Jostein Løken, familiens prosessfullmektig til Aftenposten lørdag morgen.

Både advokaten og familiens største støttespiller, pastor Frank Håvik i menigheten Nytt Liv i Fitjar, bekrefter at familien nå er tilbake på mottaket på Hvalsmoen utenfor Hønefoss.

– Familien har ikke fått noen begrunnelse for hvorfor uttransporteringen ble stoppet, men de har fått beskjed om at de skal være her på Hvalsmoen inntill videre, sier Håvik til Aftenposten lørdag, da han var med familien.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Kontoversiell aksjon

Småbarnsfamilien med barn på fem år, fire år og en baby på seks måneder, ble i februar hentet ut av en bygning disponert av en frikirke på Fitjar.

Politiets utlendingsenhet mente politiet hadde adgang til å gå inn i bygningen, men aksjonen skapte voldsomme reaksjoner i kirkemiljøet.

1. mars sa Sylvi Listhaug at hun hadde full tillit til politiets håndtering av saken. Kommentator Trine Overå Hansen i avisen Norge IDAG, sa til Bergens Tidende 10. mars at hun mener justisministeren nå bevisst bryter med kristenkonservative miljøer.

Ble hentet fra mottak fredag

Fredag morgen slo Borgarting lagmannsrett fast at familien kan sendes ut av landet selv om saken deres ikke er avsluttet. Familien har tidligere fått avslag både på asylsøknaden og på søknaden om opphold på humanitært grunnlag.

Etter det Aftenposten får opplyst fra ulike kilder skal familien fredag morgen ha blitt hentet av politiet på Hvalsmoen transittmottak for å bli fraktet til familiesenteret Haraldvangen i Hurdal.

Familien skal imidlertid senere ha blitt beordret tilbake og var igjen på Hvalsmoen fredag ettermiddag.

Skal møtes mandag: Listhaug splitter KrF

ØRJAN DEISZ

«Som et mirakel»

Familiens største støttespiller, pastor Frank Håvik i menigheten Nytt Liv i Fitjar, skrev i går kveld følgende på Facebook:

«Dramatisk dag i dag. Som et mirakel kom beskjeden om at planlagt uttransportering i morgen ble kansellert inntil videre. Vi fikk ingen forklaring. Takk Jesus! Fortsett å be».

Pastor Håvik, som også vitnet i retten for familien, var lørdag sammen med familien. Han skal ha fått opplyst at uttransportering er stoppet inntill videre, men ikke hørt noen begrunnelse om hvorfor. Han ønsker ikke å spekulere i hva som kan ligge bak helomvendingen.

Les redaktør Trine Eilerstens kommentar: Symbolet Sylvi Listhaug er sterkt. Gjennomslaget er svakt.

Avviser at JD instruerte PU

Morten Hojem Ervik, sjef i Politiet utlendingsenhet, ville lørdag ikke svare på spørsmål om hva som hadde skjedd eller hvorfor utsendelsen ble avbrutt. Han ville heller ikke svare på hvilken dialog hadde med JD om saken fredag.

Cecilie Johansen, kommunikasjonssjef i PU sier JD ikke har instruert PU i denne saken.

– I alle saker, også i denne, gjør politiet fortløpende vurderinger av hensyn til de som uttransporteres og til det politioperative arbeidet. Det er ikke uvanlig at politiet avbryter en pågripelse eller en uttransport dersom vi mener at det foreligger gode grunner til det, sier hun.

Aftenposten sendte lørdag flere spørsmål til den politiske ledelsen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Arild Strømmen, senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet, avviser blankt at de skal ha instruert eller bedt PU stoppe uttransport.

Departementets politiske ledelse ønsket lørdag ikke å besvare Aftenpostens spørsmål om hva som er årsaken til at familien ble sendt tilbake eller hvilken dialog JD og PU hadde i saken etter avgjørelsen i Borgarting fredag.

De vil heller ikke svare på om PU-sjef Morten Hojem Ervik var i møte med departementet fredag.