Har du fått nok av snø, kulde og vinter? Da har du lite å glede deg til i uken som kommer.

Nå er nemlig bokstavelig talt Sibir-kulden her.

– Denne gangen kommer den kalde luften faktisk derfra, bekrefter vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

På Kirkevoll skole i Re i Vestfold var det 17 grader utendørs og bare 9 til 13 grader i noen av klasserommene. Derfor ble 160–170 elever i 4.-7.klasse sendt hjem mandag morgen, ifølge NRK.

– En klasse trodde at vi tullet, at det var 1. april. Ellers syntes elevene det var greit, og at det var veldig kaldt. Vi har fått forståelse for det fra foreldrene også, sier rektor Rikke Lillebø til kanalen.

Kaldt i sør, varmt på Svalbard

Mandag morgen var det minus 26 grader på Bjørnholt i Nordmarka og minus 18 på Bygdøy.

I Ny-Ålesund på Svalbard var værsituasjonen en annen: Fire plussgrader og regn.

– Det sier litt om kontrastene, sier statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdahl ved Meteorologisk institutt mandag morgen.

Akkurat nå strekker et kraftig høytrykk med senter over Nord-Skandinavia seg over store deler av Nord-Europa, og en nordøstlig luftstrøm frakter de kalde luftmassene hit.

Resultatet? Det blir alt annet enn vårlig i store deler av landet.

Men når høytrykket ligger tungt over fastlandet, beveger lavtrykket fra sør seg rundt norskekysten og havner på Svalbard.

Hauge Jon / Risa Mette

Ising på Sørlandet

Den litt unormale kuldefordelingen gjør også at meteorologene må vurdere om de må sende ut isingsvarsel til Sørlandet. Vanligvis er det båtene som ligger utenfor Spitsbergen som er mest utsatt for ising når det blir for mye kulde og vind.

– Tirsdag tar vinden seg opp og det er ventet stiv kuling på Sørlandskysten. Når du da har fem til 10 minusgrader, er det nok til å sende ut varsel om ising på fartøy, sier Løvdahl.

Ising innebærer at båtene risikerer å bli «glasert» når det kommer sjøsprøyt som legger på båtene. Det kan forstyrre balansen på båtene, sier Løvdahl.

– Det er litt snudd på hodet. Det er ofte på Spitsbergen man sliter med det. Men der er det plussgrader og regn.

Kulden har også nådd Italia: Colosseum dekket av snø.

Ned mot minus 30

I nord har folk allerede fått smake sprengkulden. Natt til søndag ble det målt 36,4 minusgrader i Sihcajávri på Finnmarksvidda og 35,5 kalde i Kautokeino.

Men nå er kulden kommet sørover. I tradisjonelle «kuldehull» i innlandet som Drevsjø og Folldal venter meteorologen temperaturer ned mot minus 30.

Hvor lenge vil det vare?

– Vi varsler syvdagers perioder og det ser ut som det skal holde seg ut uken. Sannsynligheten er at værtypen skal holde lenger, sier Løvdahl.

Han minner om at det kan være vanskelig å varsle nøyaktig hvor kaldt det blir og at mye avhenger av hvor skyene legger seg.

Minus 25 i vest

Heller ikke Vestlandet kan belage seg på vårlige tilstander. Også i Bergen kan det bli godt under ti minusgrader, mens det i lavereliggende strøk innerst i fjordene kan bli så kaldt som minus 25.

Så langt har vinteren mildere enn normalt på Østlandet, ifølge Meteorologisk institutt, selv om det har vært mer snø enn vanlig.

Trøsten er at kulden ikke «setter» seg på denne tiden av året, fordi solen står så høyt på himmelen.

I forrige uke passerte vi 22. februar, dagen som på den gamle primstaven heter «Per varmestein». Ifølge tradisjonen skulle ikke jorden fryse mer etter denne dagen.

– Da skal snøen begynne å smelte rundt trestammer og mørke flater, forklarer statsmeteorolog Per Egil Haga, som må konstatere at smeltingen vil bli litt forsinket i år.

Alessandra Tarantino / AP

REMO CASILLI / Reuters

Ikke vårlig storbytur

Vi kan være lei av vinteren i Norge. Men nå får også resten av Europa en solid dose senvinter. Har du tenkt deg på storbytur, kan du glemme fortauskafeene med det første.

London får minusgrader og en god del snø. I Paris blir det nattefrost, mens det blir godt med kuldegrader og usedvanlig kaldt både i Hamburg og Paris.

Og så: Mere snø

Men mot helgen blir det mildere. Og økende nedbør på Østlandet.

– Si det som det er til alle som har klart å måke hyttetaket, Haga?

– Ja. Det blir påfyll av snø.