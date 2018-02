Har du fått nok av snø, kulde og vinter? Da har du lite å glede deg til i uken som kommer.

Nå er nemlig bokstavelig talt Sibir-kulden på vei.

– Denne gangen kommer den kalde luften faktisk derfra, bekrefter vakthavende meteorolog Per Egil Haga ved Meteorologisk institutt.

Akkurat nå strekker et kraftig høytrykk med senter over Nord-Skandinavia seg over store deler av Nord-Europa, og en nordøstlig luftstrøm frakter de kalde luftmassene hit.

Resultatet? Det blir alt annet enn vårlig i store deler av landet.

Hauge Jon / Risa Mette

Ned mot minus 30

I nord har folk allerede fått smake sprengkulden. Natt til søndag ble det målt 36,4 minusgrader i Sitsajavre på Finnmarksvidda og 35,5 kalde i Kautokeino.

Men utover i uken forflytter kuldegradene seg mot sør. I tradisjonelle «kuldehull» i innlandet som Drevsjø og Folldal venter meteorologen temperaturer ned mot minus 30.

– Vi snakker om virkelig kaldt vintervær, sier Haga, som ikke har fullt så kjølige spådommer for folk i Oslo. Men selv ikke i Oslo sentrum blir det stort varmere enn minus ti denne uken.

– Torsdag morgen, 1. mars, forventer vi temperaturer ned mot minus 15, før det trolig blir mildere igjen, fastslår han.

Minus 25 i vest

Heller ikke Vestlandet kan belage seg på vårlige tilstander. Også i Bergen kan det bli godt under ti minusgrader, mens det i lavereliggende strøk innerst i fjordene kan bli så kaldt som minus 25.

– Men vi er jo straks i mars. Hvor uvanlig er denne kuldebølgen?

– Så langt har denne vinteren faktisk vært mildere enn normalt, og svært snørik, påpeker Haga, som påpeker at det har vært kaldere før, men at det ikke er vanlig at kulden kommer så sent.

Trøsten er at kulden ikke «setter» seg på denne tiden av året, fordi solen står så høyt på himmelen.

I forrige uke passerte vi 22. februar, dagen som på den gamle primstaven heter «Per varmestein». Ifølge tradisjonen skulle ikke jorden fryse mer etter denne dagen.

– Da skal snøen begynne å smelte rundt trestammer og mørke flater, forklarer Haga, som må konstatere at smeltingen vil bli litt forsinket i år.

Ikke vårlig storbytur

Vi kan være lei av vinteren i Norge. Men nå får også resten av Europa en solid dose senvinter. Har du tenkt deg på storbytur, kan du glemme fortauskafeene med det første.

London får minusgrader og en god del snø. I Paris blir det nattefrost, mens det blir godt med kuldegrader og usedvanlig kaldt både i Hamburg og Paris.

Og så: Mere snø

Men mot helgen blir det mildere. Og økende nedbør på Østlandet.

– Si det som det er til alle som har klart å måke hyttetaket, Haga?

– Ja. Det blir påfyll av snø.