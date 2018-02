Sakkyndig i Martine-saken: – Hun ville ha reagert med smerte

Tidspunktet for når 13 måneder gamle Martine fikk hodeskadene står helt sentralt i rettssaken mot dagmammaen som er tiltalt for grov vold.

Martines mor ble også onsdag grundig spurt ut om hva som skjedde i dagene før og den dagen barnet ble levert til dagmammaen, mandag 4. september 2006.

Om kvelden før og om morgenen stelte og vasket hun datteren som vanlig, blant annet i ansiktet, på halsen og på hodet.

– Jeg vil høre om alle bevegelser med hodet og med halsen da du vasket henne, sa den sakkyndige, barnelege Claus Møller ved Haukeland sykehus.

– Var det noe hun likte, at du vasket henne?

– Nei, det var det ikke. Men hun gjorde ingen unormale bevegelser, forklarte moren.

– Da du kledde på henne, ga hun uttrykk for smerte?

– Nei, det gjorde hun ikke, svarte moren.

– Ikke i tvil om at hun ville ha reagert

– Hvis hun hadde hatt skallebrudd, er jeg ikke i tvil om at hun ville ha reagert på det, bemerket den sakkyndige om morens vask av barnets hode og hals.

Han ga også uttrykk for at barnet ikke ville ha klart å holde hodet oppreist med de store skadene som senere ble påvist.

Barnelege Møller har 30 års erfaring med barn, også barn som er utsatt for grov vold og overgrep.

Da barnet ble hentet av ambulanse hos dagmammaen, ble det på sykehuset raskt konstatert brudd på hodeskallen og halsvirvelen i tillegg til blødninger i hjernen og oppsvulming av hjernen – skader Martine døde av på Rikshospitalet fire dager senere.

Også flere andre av de sakkyndige ville vite hvordan barnet reagerte om morgenen, da moren tok av henne pysjamasen og tok på henne en såkalt «body», som måtte tres over hodet.

Moren avviste at datteren hadde reagert spesielt på dette.

Sov mellom foreldrene kvelden før

Forsvarer Thomas Randby var opptatt av hvordan Martines tilstand var kvelden før og om morgenen.

Til politiet forklarte moren først at barnet lå nærmest veggen i dobbeltsengen etter at hun om natten våknet og derfor ble hentet fra barnesengen.

– Det var for at barnet skulle skjermes mot faren, som ikke var våken og derfor ikke visste at barnet lå i sengen, forklarte moren.

– Men i et senere avhør endret du forklaring og sa at Martine lå mellom dere i sengen, bemerket forsvareren.

– Ja, det var for at faren fortalte at det var slik det var. Jeg må ha husket feil, forklarte moren.

Forsvareren viste også til morens politiforklaringer om at Martine hadde grått mye i bilen på vei til dagmammaen, og spesielt mye da moren reiste.

– Det virket som om hun ikke ville dit. Og fordi jeg reiste fra henne, forklarte moren.

Falt fra gardintrapp

Hun avviste også på spørsmål fra barnelege Jens Berhard Grøgaard at barnet kunne ha falt ned fra 2. trappetrinn på en gardintrapp, og ikke første trinn, slik at hun ripet seg opp i brystet. Dette skjedde en drøy uke før oppholdet hos dagmammaen.

– Jeg så henne hele tiden, og hun skled ned fra første trinn og dumpet ned på baken. Hun slo seg ikke i hodet, forklarte moren.

Rettssaken fortsetter med avhør av Martines far, besteforeldre og andre familiemedlemmer som skal belyse hva slags tilstand barnet var i i dagene før hun ble levert hos dagmammaen. Også helsepersonellet som behandlet den lille jenta er innkalt som vitner, sammen med politifolk som har deltatt i den omfattende etterforskningen.

På mandag skal de åtte sakkyndige avgi sine forklaringer og vurderinger om Martines hodeskader, og om hun kan ha hatt skadene før hun ble levert hos dagmammaen, eller om skadene ble påført henne der.

Den tiltalte dagmammaen risikerer 13 års fengsel hvis hun blir kjent skyldig i legemsbeskadigelse med døden til følge mot en forsvarsløs person.