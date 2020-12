Tesla-fører tiltalt for uaktsomt drap på lastebilsjåfør – brukte autostyringen

Føreren av en Tesla, som er tiltalt for uaktsomt drap, hadde på autostyring da han kjørte på en lastebilsjåfør på E18 i Arendal i mai i år.

Det kom fram da rettssaken mot føreren, en mann i 40-årene, startet i Aust-Agder tingrett onsdag, skriver motor.no.

Ulykken skjedde i 11.20-tiden 29. mai.

Lastebilsjåføren hadde parkert semitraileren på høyre veiskulder på E18 like ved Torsbuåstunnelen for å feste en løsnet sikkerhetsstropp da han ble påkjørt av en Tesla. Mannen døde på stedet.

Påtalemyndigheten mener at mannen ikke var tilstrekkelig aktpågivende og varsom da påkjørselen skjedde.

Ifølge Agderposten erkjenner ikke mannen straffskyld. Han mener han ikke hadde noen forutsetning for å forstå at det sto en mann der. Han mener dette var fordi mannen sto i semitrailerens skygge, noe også kriminaletterforskeren har slått fast at gjorde mannen mindre synlig.

Tiltalte sa dessuten at han lå helt inntil den venstre veistripen da ulykken skjedde, samt at han hele tiden hadde begge hendene på rattet.

Dommerne må nå definere hvor stor grad av aktsomhet som kreves av en sjåfør på en firefelts motorvei med 110 km/t fartsgrense, skriver Tvedestrandsposten , som omtalte saken først.