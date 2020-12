Slik blir førjulsværet

Foreløpig tyder alt på at du må på fjellet for å få en hvit jul. Neste uke kommer en ny runde med mildvær.

Tiden for hvite vintre i Oslo sentrum er over, tror meteorolog. Nedbøren kommer i form av regn. Foto: Rolf Øhman

Marthe Laurendz Jensen

20 minutter siden

Ifølge Meteorologisk institutt så blir det ikke påfyll av snø noe sted i landet de neste dagene. Det er kun Østafjells det er en liten sjanse for å se hvite fnugg i luften.

Gradene generelt i Norge vil synke litt i helgen, forteller meteorolog Eldbjørg Moxnes.

– Det kommer ikke til å bli veldig mye kaldere, men litt, sier hun.

De varmeste stedene vil trolig ligge på et par plussgrader. I nord bygger det seg opp til å bli litt mer vintervær. Det meldte Meteorologisk institutt på Twitter tidligere i dag.

Der det ikke er mørketid, kan Moxnes fortelle at en solfylt helg er i vente.

– Til uken blir det i motsetning mildere igjen, sier hun.

På Østlandet må man stålsette seg for nok en grå uke med mye nedbør.

Må trolig mot fjellet for hvit jul

Hvordan julen blir er det foreløpig vanskelig for meteorologen å si.

– Mye tyder på at denne vinteren blir som fjorårets, sier Moxnes.

I Oslo vil det trolig være bart i byen og litt snø i marka.

Vil man sikre seg en hvit jul, så anbefaler Moxnes rett og slett å ta turen til fjellet.

Er man glad i snø, så er fjellet rette stedet å være. Dette er fra Sulseter i Sødorpfjellet i Gudbrandsdalen. Foto: Paul Kleiven / NTB

– Fjellet er ganske trygt. Der er det garantert snø om vintrene i flere år til, sier hun.

Tiden der Oslo by preges av snørike vintre tror hun er over.

– Vi må nok belage oss på at vintrene i hovedsak blir snøfrie i sentrum, sier meteorologen.

Likevel påpeker hun at det er feil å si at det ikke er snø i Oslo, for det er det. Litt oppe i høyden, som på Frognerseteren, er det snødekke på bakken.