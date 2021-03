Nå må alle som drar på «unødige reiser» tilbringe minst én uke på karantenehotell

Koronareglene strammes inn over hele landet. Nå skjerpes kravet om karantenehotell for tusenvis som opplyser at de planlegger å reise til utlandet i påsken.

Nå må hele karantenetiden gjennomføres på karantenehotell om du kommer hjem fra en unødvendig utenlandstur. Her fra karantenehotellet på Gardermoen. Foto: Olav Olsen

23. mars 2021 18:51 Sist oppdatert nå nettopp

Tirsdag presenterte regjeringen nye nasjonale tiltak. Alkoholservering ble forbudt i hele landet og at du maks kan ha to gjester på besøk.

I tillegg ble reglene rundt karantenehotell strammet inn.

Personer som kommer hjem fra det som defineres som en nødvendig utenlandsreise, må nå tilbringe hele karanteneperioden på karantenehotell.

Hele karanteneperioden er 10 døgn. Den tiden kan tiden reduseres ved en negativ test tatt syv døgn etter ankomst.

I en kort periode har regelen vært at de som havner på karantenehotell, kan teste seg ut etter tre døgn.

De nye reglene gjelder fra midnatt natt til 25. mars. De gjelder frem til 12. april.

Familiebesøk er ikke god nok grunn

– Om du reiser for å gjøre jobben din, og har et yrke som gjør at du må dra til utlandet, er det lett å dokumentere det. Men det å dra ut fordi du har et sted å reise til eller familie i et annet land generelt, er ikke en god nok grunn, sa helseministeren.

Regjeringen har ikke laget en liste over hva som defineres som nødvendige utenlandsreiser.

– Dette er veldig individuelt. Men jeg tror de fleste vet selv hva som er en nødvendig reise og ikke, sa Høie.

Fakta Nye anbefalinger og regler: De nye anbefalingene er: 1 meters avstand blir til 2 meter.

Maks to gjester på besøk.

Ha få kontakter og de samme kontaktene over tid. Begrens den sosiale kontakten mest mulig.

Bor du i et område med høyt smittenivå, skal du ikke dra på overnattingsbesøk eller få besøk.

Aleneboende og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av én til to faste personer.

Munnbind anbefales brukt alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Alle reiser som ikke er nødvendige bør utsettes, med unntak av nødvendige reiser til kontoret, hjemreise for studenter, og reiser til fritidsboliger sammen med egen husstand.

Personer som kommer fra utenlandsreise, må tilbringe hele karanteneperioden på karantenehotell. De nye reglene er: Nasjonal skjenkestopp.

Treningssentre vil kun være åpne for innbyggere i kommunen.

Forbud mot all innendørs idretts- og fritidsaktivitet for voksne over hele landet, med unntak for toppidretten.

Svømmehaller stenges, men kan ha åpent for bl.a. barn på svømmetrening og for rehabilitering.

Fornøyelsesparker og lignende stenges.

Personer som returnerer til Norge etter unødvendig utenlandsreise må nå tilbringe hele karantenetiden på hotell.

Ansatte skal jobbe hjemmefra der det er praktisk mulig. Vis mer

Forbud mot utenlandsreiser blir for inngripende, mener Bent Høie. Foto: Siri Øverland Eriksen

Tusenvis planlegger utenlandsreise

Hvordan reglene for karantenehotell blir håndhevet, har skapt mye forvirring. Aftenposten har snakket med flere reisende som opplever ulik behandling i grensekontrollen. For eksempel havnet noen av utøverne på kvinnelandslaget i sykling på karantenehotell, andre ikke.

En fersk undersøkelse fra Ipsos viser at rundt 40.000 nordmenn planlegger utenlandstur i påsken. Sju av ti vil holde seg hjemme.

– Jeg vil nok oppfordre alle dem til å tenke seg om én gang til, sa helseminister Bent Høie om nordmenn som planlegger utenlandsferie.

Men det er for inngripende med et forbud, sa han.