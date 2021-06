Tidligere Høyre-ordfører om grensetiltak: – Respekten for andres tid, liv og arbeidsplasser er totalt fraværende

Slik så det ut på Svinesundsbroen mandag. Køen strakte seg fra den norske tollstasjonen og så langt inn i Sverige at Aftenpostens fotodrone ikke hadde brennvidde nok til å fange opp alt. Foto: Hans O. Torgersen

Tidligere Halden-ordfører Thor Edquist går hardt ut mot regjeringens behandling av pendlere ved svenskegrensen. Han er én av flere som refser tiltakene på grensen.

Sist fredag kom nye regler for innreise til Norge. Disse gir unntak fra karantene for fullvaksinerte og dem som i løpet av de siste seks månedene har hatt covid-19.

Men mens dette gjør det lettere for mange å ta turen til og fra Sverige, er situasjonen motsatt for andre.

– Til tross for at Europa nå åpnes opp mer og mer, er situasjonen blitt verre for grensependlerne, sier Thor Edquist.

Timevis i kø

For to år siden satt Edquist i sitt siste av åtte år som ordfører i Halden for Høyre. Nå går han hardt ut mot Regjeringen. Han er kritisk på vegne av dem som er avhengige av regelmessig å pendle over grensen. Edquist mener gruppen er blitt overkjørt gjennom hele pandemien.

Mandag meldte Øst politidistrikt om opp mot fire til fem timers ventetid på grensen ved Svinesund. Den viktigste årsaken var at mange ikke hadde registrert innreise i tråd med regelverket, skrev politiet på Twitter.

– Midt oppi alle tiltakene sitter det pendlere som ikke kommer seg på jobb. De har hatt det sånn i 15 måneder, uten at det er laget unntak eller egne kolonner i innreiseskjemaene for dem. Det er helt uforståelig. Behandlingen de har vært utsatt for nå i så lang tid, hører ikke hjemme noe sted. Jeg har ikke ord, sier han.

Edquist forteller at han allerede i januar hadde møter med Helsedepartementet. Der ble det diskutert om grensependlerne lever med uforholdsmessige tiltak og påkjenninger.

– For grensependlere sin del har belastningen overskredet nytten hele veien, understreker den tidligere ordføreren.

De lange køene det skaper, gjør det også vanskelig å få nødvendig gods inn i Norge, skrev Aftenposten tirsdag.

– Halden kommune har krevd at man søker jobber i Strømstad på lik linje med steder som Sarpsborg og Fredrikstad om man har gått ledig. Men da det smalt, var det ingen som stilte opp for samarbeid over grensene, sier tidligere Halden-ordfører Thor Edquist. Foto: Terje Pedersen, NTB

Kritikk mot innreisetiltakene

Forutsetningen for å reise inn i Norge er at man med et norsk koronasertifikat kan dokumentere at man er vaksinert eller har hatt korona. Er vaksinen din satt i utlandet eller dokumentasjonen på covid-19-sykdom fra utlandet, bærer det rett på karantenehotell til du kan fremvise negativ test.

Strenge tiltak på grensen har også skapt noen skarpe karakteristikker. Flere reisende har overfor Aftenposten beskrevet bryske vektere, kaos og timelange køer ved innreise. Aftenposten-journalist Pål Vegard Hagesæther skrev om sin egen hjemreise til Norge at han opplevde det som å komme hjem til et annet land.

«En endeløs kø i passkontrollen, og kun to luker åpne. Jeg så fortvilte diskusjoner mellom studenter og politifolk. Og jeg var vitne til at bestemødre, slitne etter en lang reise, ble eskortert gjennom terminalen av vektere – som om de var under arrest», skrev han.

Eftas overvåkingsorgan Esa åpnet i mai en formell sak mot Norge. De mener innreisereglene som ble innført i januar, bryter med EØS-reglene om retten til fri bevegelse.

Alle som kjører inn i Norge blir kontrollert. Dette har gitt flere timer med kø på grensen ved Svinesund. Foto: Hans O. Torgersen

Solberg ubekymret

Det er Justisdepartementet som er ansvarlig for organiseringen og kontroll på grensen og håndhevelsen av tiltak. Aftenposten informerte tirsdag morgen om kritikken, men har onsdag enda ikke mottatt svar. Onsdag morgen besøker imidlertid justisminister Monica Mæland Svinesund tollsted for å se på kontrollen med grensetrafikken.

Tidligere denne uken avviste statsminister Erna Solberg at det er et stemningsskifte på gang blant folk rundt strenge grensetiltak.

– At det er noen veldig taleføre som mener at akkurat de skulle ha et unntak, eller gjort andre ting, det er ikke uvanlig. Målingene viser at folk fortsatt synes det er viktig at vi ikke får mer importsmitte, og at vi sørger for ikke å snuble i oppløpet på veien tilbake, sa Solberg til Aftenposten.

Skuffet over eget parti

Tidligere Høyre-ordfører Edquist mener de strenge tiltakene særlig går ut over dem som arbeider på andre siden av landegrensen.

– Jeg tror ikke de i Oslo ser hvor sammenvevd samfunnene rundt grensen er. Vi ser ikke på grensen som en grense i det hele tatt. Jeg kjenner folk som har opplevd å bli stående bak en buss og vente på en tre kvarter lang sjekk av den bussen. Respekten for andres tid, liv og arbeidsplasser er totalt fraværende, sier han.

Edquist påpeker at det i Halden kommune er blitt krevd at arbeidsledige søker jobber i Strømstad på lik linje med steder som Sarpsborg og Fredrikstad.

– Men da det smalt, var det ingen som stilte opp for samarbeid over grensene, sier den tidligere ordføreren.

Han forteller at han er skuffet over sitt eget parti.

– Jeg hadde sett for meg at de ville se noe mer av enkeltmenneskenes skjebne oppi alt dette enn hva vi har sett til nå. Det er så mange som er psykisk slitne. Selv kjenner jeg flere som har sluttet i jobben fordi de er lei av månedsvis med krangling på grensen, sier Edquist.