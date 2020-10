To dømt for drapsforsøk i Oslo

To 21-åringer er dømt til fengsel i seks og et halvt år for drapsforsøk på en 35 år gammel mann på Mortensrud øst i Oslo i påsken.

Hendelsen fant sted utenfor Lofsrud skole natt til langfredag. 35-åringens bil ble truffet av to kuler, men mannen fikk ingen fysiske skader.

Oslo tingrett konkluderte med at begge skytterne hadde drapsforsett og dømte dem til fengsel i seks og et halvt år.

Totalt var fire personer mellom 18 og 21 år tiltalt i saken. To av dem var tiltalt for medvirkning til drapsforsøk, men ble dømt for medvirkning til grove trusler.

Årsaken var at retten ikke fant det tilstrekkelig bevist at duoen var kjent med at skytterne skulle begå drapsforsøk.

Den yngste, som var 17 år på hendelsestidspunktet, ble dømt til fengsel i ett år. Seks månedene ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Den andre, som nesten var 19 år da, må belage seg på ett år og åtte måneder i fengsel.

