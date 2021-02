Dømt til å betale for leteaksjon

Politiet på Grønland satte sommeren 2018 i gang leteaksjon etter eventyreren Ragnar Thorseth. Nå er nordmannen dømt til å betale utgiftene til aksjonen.

Politiet på Grønland satte i gang leteaksjon etter Ragnar Thorseth og resten av mannskapet på Havella, da nordmennene ikke meldte inn fartøyets posisjon. Da Thorseth kom inn til Qaqortoq (Julianehåb), sto politiet og ventet på ham. Foto: Bergefilm/Ragnar Thorseth

4. feb. 2021 21:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Jeg er ikke så overrasket, men jeg kommer til å anke. Retten har etter min mening ikke tatt hensyn til viktige elementer i min forklaring, sier Ragnar Thorseth.

Den 72 år gamle sunnmøringen er kjent fra en rekke ekspedisjoner til blant annet Nordvestpassasjen, Nordpolen og Svalbard. Den siste turen, sommeren 2018, gikk til Grønland.

Med skøyta Havella utforsket Thorseth og mannskapet den grønlandske kysten. Det har fått et rettslig etterspill, etter at grønlandsk politi satt i gang en leteaksjon.

– Fikk uriktig telefonnummer

Fartøyer utenfor Grønland er pliktige til å melde fra til kystradioen om hvor de befinner seg, minst en gang i døgnet.

Da kystradioen ikke mottok en slik melding, ble både helikopter og båt satt inn i leting etter Havella. Men hverken skøyta eller mannskapet var i nød.

– Årsaken til at de ikke fikk melding fra oss, var at vi hadde fått oppgitt uriktig telefonnummer. Vi prøvde gjentatte ganger, men fikk bare beskjed om at nummeret ikke eksisterer, sier Thorseth.

Havella utenfor den grønlandske kysten sommeren 2018 Foto: Bergefilm/Ragnar Thorseth

Via videolink fra Ålesund, måtte Thorseth og kompanjongen Gunnar Warholm i januar møte i grønlandsk rett, tiltalt for brudd på meldeplikten. Nå foreligger dommen, og retten finner det bevist at melding ikke ble gitt innen tidsfristen.

– Tiltalte er erstatningsansvarlig over for Grønlands Politi for leteaksjonens omkostninger, fastslår Kujalleq Kredsret.

Aksjonen kostet 300.000 kroner

Blir dommen stående, betyr det at Thorseth og Warholm må betale 214.000 danske kroner – nesten 300.000 norske kroner – i erstatning. Det var regningen etter leteaksjonen.

Nordmennene var også tiltalt for å ha brutt meldeplikten 14 dager senere, uten at det utløste en leteaksjon. Dette forholdet er de frikjent for. Også bøtene ble redusert.

Opprinnelig hadde påtalemyndigheten lagt ned krav om 8000 danske kroner i bøter. Nå har de to nordmennene fått en bot på tilsammen 2000 kroner.

Mener de gjorde det de kunne

Thorseth reagerer sterkt på dommen, fordi han hevder de gjorde det de kunne for å melde fra.

– Politibetjenten som møtte oss på kaien da vi kom til land, prøvde de samme telefonnumrene. Han oppnådde heller ikke kontakt. Men dette har ikke retten lagt vekt på. Derfor mener jeg den er avsagt på mangelfullt grunnlag, sier Thorseth.