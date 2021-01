Skiløper savnet på Kvaløya i Tromsø – politiet kan ikke sende inn letemannskap

Skredfare skaper utfordringer for leteaksjonen etter en mann i 50-årene, som er savnet etter en skitur på Kvaløya i Tromsø lørdag.

NTB

17. jan. 2021 08:00 Sist oppdatert nå nettopp

Mannen dro ut på skitur alene i 18-tiden lørdag, og ved 23.30-tiden tok samboeren hans kontakt med politiet etter at han ikke var kommet hjem som avtalt. Kort tid etter ble leteaksjonen iverksatt.

– Det har vært veldig vanskelige forhold for søk i natt. Vi har kommet oss opp i området, men det er per nå utilrådelig å sende folk helt inn i det aktuelle området. Faren for skred er stor, sier operasjonsleder Roy Tore Meyer i Troms politidistrikt til Nordlys søndag morgen

Det er bratt terreng i leteområdet, dårlig sikt og snøbyger, og mellom 4 og 6 minusgrader natt til søndag. Det er stor skredfare fra 700 meters høyde, men politiet har ingen indikasjoner på at skiløperen er tatt av ras.

Nordlys skriver at bilen til den savnede er funnet på Kattfjordeidet, og at mannen trolig var på tur til det populære turfjellet Skitntinden. Den savnede skal være en erfaren skiløper.

– Vi vet ikke hva som har skjedd her. Frivillige letemannskaper er ute for å lete etter ham. Vi jobber også med å peile mannens mobiltelefon. Letingen er resultatløs så langt, sa operasjonsleder Lennart Steffensen i Troms politidistrikt til NTB ved 5-tiden søndag.

Et redningshelikopter fra Bodø ble satt inn i søket ved 4-tiden.