Gepard født i Dyreparken - men usikkert om den vil overleve

Fredag kveld fødte geparden Kimani en unge i Dyreparken.

8 minutter siden

(Fædrelandsvennen) Dyreparken i Kristiansand meldte nyheten i en pressemelding lørdag kveld.

Kimani ble parret 10. og 11. juni. Fredag kveld kl 20.35 fødte hun en unge. For ca to uker siden ble det bekreftet ved røntgenbilder av Kimani at hun var drektig med én unge. Det skriver Fædrelandsvennen.

