Hvilket liv med pandemien venter oss etter sommeren? Her er de mest realistiske scenariene.

Marion Meriles (med Obama-T-skjorte) og Adama Bargee (i svart) har håp om en fin høst uten for mye nedstengning. – Jeg er litt redd for at folk fortsetter å bli smittet og at de kan bli smittet igjen på grunn av de nye koronavariantene, sier Meriles. Alma Ramberg til vestre, i bakgrunnen til høyre, Cecilie Lerbæk og Sissel Meriles. Foto: Ketil Blom Haugstulen