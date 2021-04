Voldsdommen ble kalt et justismord. Men da saken ble gjenopptatt, ble familifaren dømt for tredje gang.

Dommen på syv måneder i fengsel han fikk for å ha mishandlet sin 10 år gamle sønn, blir stående.

Mannen sonet syv måneder fengsel for familievold. I syv år har han kjempet for å bli renvasket. Nå er det avgjort. Foto: Morten Uglum

I dag 12:04

Etter at en politivarsler kalte den opprinnelige dommen mot faren et justismord og konsulentfirmaet PWC leverte en kritisk rapport om politiets etterforskning, bestemte Gjenopptagelseskommisjonen at saken måtte tas opp på nytt.

Gjenopptagelsessaken gikk ved Agder lagmannsrett før påske, og nå har ny dom falt: Der punkterer retten alle påstander om at den opprinnelige dommen var feil.