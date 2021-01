Høie: Tiltakene kan ha hatt effekt, men faren er ikke over

Regjeringens «sosiale nyttårspause» kan ha hatt effekt på smitten. Faren for en ny smittebølge er likevel stor, sier helseminister Bent Høie.

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helse- og omsorgsminister Bent Høie på pressekonferanse om koronasituasjonen i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB

13. jan. 2021 18:13 Sist oppdatert nå nettopp

4. januar innførte Norge nye og dramatiske tiltak. Hensikten var å få bukt med en potensiell smitteøkning som følge av julefeiringen. Helseminister Bent Høie (H) sier nå at nye smittetall viser at de strenge tiltakene kan ha hatt effekt på smitten.

Han viste på onsdagens koronapressekonferanse til nye tall fra Helsedirektoratet. De viser at folk har redusert antallet nærkontakter, og at færre har vært i situasjoner der det er vanskelig å holde mindre enn én meters avstand.

Han understreker likevel at risikoen ikke er over. Faren for en ny smittebølge er stor. På pressekonferansen ba Bent Høie folk om å forberede seg på at de strenge koronatiltakene kan bli videreført etter førstkommende tirsdag. Konklusjonen vil bli presentert på mandag.

– Vi må innstille oss på å leve med restriksjoner mens vaksineringen pågår, sa han.

Bekymret for muterte virus

Helseministeren sier han er spesielt bekymret for spredning av de muterte virusene fra Storbritannia og Sør-Afrika i Norge.

– Vi må gjøre det vi kan for å forhindre og forsinke at disse virusene sprer seg i Norge, sier han.

Begrensning av importsmitten er derfor svært viktig. Mange har reagert på at reisende lar være å teste seg etter ankomst til Norge. Det vil regjeringen å gjøre noe med:

Regjeringen vil erstatte kravet om at innreisende må teste seg innen 24 timer etter ankomst, med en test på grensen. Før kravet kan innføres, må testkapasiteten på grenseovergangene justeres opp. Justisminister Monica Mæland understreket på pressekonferansen at de som nå ikke tester seg innen 24 timer etter ankomst, kan få bøter inntil 20.000 kroner.

Regjeringen oppretter et nasjonalt telefonsenter for å hjelpe kommunene. Senteret skal følge opp alle reisende, og kontrollere at de tester seg og går i karantene. Det er Helsedirektoratet som har fått oppdraget med å etablere senteret.

Flere gode nyheter

Til tross for bekymringer for nye utbrudd, kunne regjeringen presentere flere gode nyheter på onsdagens pressekonferanse:

R-tallet, som viser hvor stort smittetrykket i samfunnet er, er gått ned. Det kommer frem av FHIs siste ukesrapport. Oppdaterte analyser som ikke tar hensyn til sykehusinnleggelser, tyder på at R-tallet har vært synkende i perioden etter 27. desember. 4. januar lå tallet på på 1,0.

Stadig flere nordmenn er positive til å ta koronavaksinen. Ifølge Helsedirektoratets koronaundersøkelse svarer 83 prosent at de vil takke ja til å bli vaksinert.

Vaksineringen i Norge går etter planen, selv om det har gått raskere i andre land. Et beredskapslager skal sørge for at alle som har fått den første dosen, også får den andre. I neste uke vil lageret ifølge Høie være fylt opp.

På pressekonferansen kunne også arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) kunngjøre at forhøyet støtte til permitterte og ledige forlenges til 1. juli. Det samme gjelder støtteordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere.