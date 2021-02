Mutanten vil dominere hele landet, frykter FHI. I Nittedal får kommunen hjelp fra Oslo og Lørenskog.

Nittedal doblet testkapasiteten etter mutantutbrudd i helgen, men trenger fortsatt hjelp. En rekke steder i landet er det registrert mutantutbrudd mandag.

Testkapasiteten i Nittedal er sprengt som følge av det nye smitteutbruddet. Nå ber de hovedstaden om hjelp til å teste innbyggerne. Her testes en mandag kveld. Foto: Jan T. Espedal

Mandag kveld sto bilene på rekke og rad utenfor teststasjonen ved rådhuset i Nittedal, en halvtimes kjøretur nord for Oslo sentrum. Alle med et mål: å teste seg for covid-19.

14 smittetilfeller i løpet av helgen, etterfulgt av 11 tilfeller mandag, har fått alarmen til å gå i Nittedal. Smitteutbruddet antas å skyldes det britiske mutantviruset.

Mandag kveld fikk kommuneoverlege Tron Hauland Torkildsen svaret han hadde håpet på. Nittedal får hjelp fra nabokommunene Oslo og Lørenskog.

– Oslo har nå åpnet opp for at folk fra Nittedal kan testes ved Rommen. Lørenskog har åpnet opp for at 300 personer fra Nittedal kan bli testet i løpet av uken, sier kommuneoverlegen til Aftenposten.

Tidligere på dagen hadde Nittedal-ordfører Inge Solli (V) tegnet et dystert bilde:

– Vi vet ikke hvor smitten kommer fra.

Flere steder i landet opplever nå større og mindre utbrudd av mutert virus.

Flere biler sto i kø mandag kveld ved teststasjonen i Nittedal. Foto: Jan T. Espedal

Sprengt testkapasitet

I helgen ble det funnet 112 prøver med mistanke om den britiske eller den sørafrikanske virusvarianten av koronaviruset, viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) mandag kveld.

Nittedal er et av stedene hvor de har fått besøk av det engelske mutantviruset. Nå er testkapasiteten sprengt, sier kommuneoverlegen.

– I løpet av dagen har vi doblet testkapasiteten fra 350 til 700 pr. dag. Det er fortsatt ikke nok, sier Torkildsen til Aftenposten.

– I løpet av hele pandemien har vi ikke hatt behov til å utnytte hele testkapasiteten på rundt 350. Men nå gjør vi det. Testkapasiteten er sprengt, legger han til.

Bistanden fra Oslo og Lørenskog er derfor etterlengtet.

Mange ønsket å teste seg for covid-19 i Nittedal mandag. Foto: Jan T. Espedal

Smitte i alpinbakken

Utbruddet er så langt sporet til to skoler i Nittedal. Mandag oppfordret kommunen alle som har stått slalåm i skibakken Varingskollen i helgen, om å teste seg. Det er hit kommunens smittesporere har sporet utbruddet.

– Vi vet at flere av dem som har testet positivt, har vært i Varingskollen. Hvorvidt de har fått viruset der eller kan ha smittet andre, det er ikke sikkert, sier kommuneoverlegen.

Mandag kveld var det ikke mange alpinister som hadde tatt turen til Varingskollen. Utbruddet i Nittedal knyttes til alpinanlegget. Foto: Jan T. Espedal

FHI har sekvensert to prøver ved hjelp av en ny hurtigmetode. Den konkluderte med at Nittedal med sine 24.000 innbyggere har fått den britiske varianten å hanskes med. Kommuneoverlegen forteller at etter 25 positive prøver på fire dager, så hadde han allerede begynt å mistenke at kommunen hadde fått et mutert virus.

– Rundt halvparten av dem som har testet positivt, er 7-åringer som går i 2. klasse. Det er også en lærer og et søsken ved en ungdomsskole som har testet positivt, sier han.

En lærer og tre elever til som har vært i nærkontakt med ungdommen ved Hakadal ungdomsskole, har testet positivt på koronaviruset, sier han.

Britisk dominans

Viken, Vestland og Oslo. Alle fylkene har hatt en rekke forekomster av den engelske virusvarianten, viser FHIs oversikt. I tillegg frykter man at det muterte viruset har flyttet seg til Trondheim, hvor flere hundre må i karantene.

FHI antar at det muterte viruset innen kort tid vil prege samfunnet.

– Vi regner det som sannsynlig at den engelske varianten vil bli dominerende i hele eller deler av landet i løpet av noen uker eller måneder, sa avdelingsdirektør Line Vold fra FHI.

Før helgen hadde 94 personer fått påvist smitte med den britiske virusvarianten i Oslo. Mandag hadde antall registrerte tilfeller økt til 134.

Én av ti smittet

Blant de hardest rammede stedene er den lille kommunen Ulvik i Vestland fylke. Kommunen som har 1067 innbyggere, er på kort tid blitt episenteret for koronasmitten i Norge, hvis man måler i smitte pr. innbygger.

Søndag kveld var halvparten av innbyggerne i karantene. Nesten 10 prosent av innbyggerne er smittet.

Søndag innførte regjeringen en rekke inngripende tiltak for Ulvik, Kvam og Bergen etter utbruddet av mutert virus i de tre kommunene. Blant annet har man innført rødt nivå i barnehager, barneskoler og ungdomsskoler og skjenkestopp. I tillegg har de fleste butikker måttet stenge.

Den lille kommunen Ulvik er blitt hardt rammet av koronaviruset den siste tiden. Halvparten av innbyggerne er i karantene. Foto: Marit Hommedal / NTB

Den nye normalen

Helgens nedstenging av Bergensregionen er den tredje i landet på kort tid.

Søndag advarte helsedirektør Bjørn Guldvog om at det ikke nødvendigvis blir den siste.

– I den fasen av pandemien vi er nå, med nye og mer smittsomme virusmutanter, er dette den nye normalen, sa Guldvog søndag.

Muligens er Trondheimsregionen den neste som må stenge ned. Mandag ble det klart at alle personer som har vært innom Bygger'n Heimdal i Trondheim mellom 1. og 5. februar, og alle som er i disse kundenes husstand, må gå i karantene og teste seg så snart som mulig.

Alle må teste seg umiddelbart og på dag syv etter at de var i forretningen. Karantenen skal vare i ti dager etter siste besøksdato.

Pålegget om karantene og testing kommer etter at en ansatt på Bygger'n Heimdal testet positivt for koronaviruset. Smittesporing gjør at det er mistanke om at det dreier seg om den britiske virusvarianten, som altså er mer smittsom enn normalt.