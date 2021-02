Viggo Kristiansen har begjært seg løslatt. Statsadvokaten lover ham raskt svar.

Påtalemyndigheten kan motsette seg begjæringen. Da vil Kristiansen måtte fremme den for en domstol og få rettens vurdering og beslutning. Dette vil i så fall være den samme lagmannsretten som skal behandle den gjenåpnede straffesaken. Det er Høyesterett som skal oppnevne en ny lagmannsrett, og vil starte dette arbeidet så fort beslutningen om gjenopptagelse er oversendt fra kommisjonen. Etter det NTB forstår, vil Høyesterett gi spørsmålet ekspeditt behandling.

En tredje mulighet, som nå er mest av det teoretiske slaget, er at Kristiansen på ordinært vis begjærer seg prøveløslatt. Da vil spørsmålet komme opp for en domstol og underlegges bevisførsel, blant annet knyttet til hans mentale tilstand, og om han fortsatt er for farlig til å slippes ut i samfunnet.