Mor og to voksne døtre funnet døde – har ligget døde i flere måneder

De tre kvinnene ble funnet torsdag etter at ansatte i Oslo kommune slo alarm. Ingen hadde sett noe til de tre kvinnene siden i sommer.

Da politiet tok seg inn i leiligheten på Romsås nord i Oslo, fant de tre kvinner døde og uten spor etter noe mistenkelig, opplyser politioverbetjent Kjetil Moen ved Voldsavsnittet i Oslo politidistrikt til NTB.

Til Aftenposten sier Moen:

– Vår hypotese er at dette er en familie som ikke har skaffet helsehjelp. Vi tror de var syke før de døde, men vet ikke hva slags sykdom.

– Var de avmagret?

– De har ligget en stund, så avmagring kan være en dødsårsak.

Afrikansk opprinnelse

Avsnittsleder Kjetil Moen opplyser at de tre er norske statsborgere, men de er opprinnelig fra det afrikanske kontinentet.

– Hvorfor tok det så lang tid fra de døde til det ble oppdaget at de var døde?

– Denne familien har ikke hatt kontakt med noen, vi tror de har isolert seg innenfor sine fire vegger.

Ifølge politiet har kommunen fått varsel fra naboer. Det gjorde at politiet ble koblet på i helgen.

Søndag uttalte vaktleder ved kriminalvakten, Øyvind Torgersen, at Voldsavsnittet ved Oslo politikammer hadde tatt over saken, men at det ikke var mistanke om noe kriminelt. Politiet meldte også at de avdøde er obdusert.

