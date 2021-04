Skole i Våler kraftig rasert etter brann

Nødetatene rykket ut til en brann som raserte store deler av Kirkebygden skole torsdag ettermiddag.

Det er omfattende skader på skolen i Våler etter brannen torsdag. Foto: Hans O. Torgersen

8. apr. 2021 18:38 Sist oppdatert nå nettopp

Det var like etter klokken 16 nødalarmen gikk ved skolen i Våler. Da brannvesenet kom frem var det kraftig røykutvikling og åpne flammer i skolebygget.

Ved 19.30-tiden viser dronebilder Aftenpostens medarbeider har tatt i området omfattende brannskader på bygningen.

Trakk seg tilbake da taket ble overtent

Idrettshallen og administrasjonsbygningen skal ha blitt berget, men ifølge innsatsleder Rune Larsen i Mosseregionen interkommunale brann og redning at fløyene som inneholdt klasserom være totalskadet.

Ifølge Larsen fikk brannmannskapene en svært vanskelig oppgave med å stoppe ilden.

– Vi antar at brannen har spredt seg via ventilasjonsanlegget, og det har gjort det vanskelig å slukke. Da flammene slo gjennom taket måtte vi trekke oss litt tilbake på grunn av risikoen for mannskapene våre, sier han.

Naboer måtte lukke dører og vinduer

Det var full overtenning i deler av skolen da brannvesenet jobbet på stedet torsdag kveld. Foto: Hans O. Torgersen

Folk som bor i området ble bedt av politiet om å lukke dører og vinduer, bedt om å forberede seg på evakuering.

Det var ingen personer i bygget da brannmannskapene ankom stedet, og det er ikke meldt om personskade.

Skolen som brenner er i utgangspunktet stengt, men vaksinasjonssenteret i kommunen ligger rett ved siden av brannen, ifølge politiet.