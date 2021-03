Fiktive reiseregninger og penger for familieferie: Slik mener statsadvokaten at Ap-politikeren svindlet Stortinget

26 reiseregninger for turer som aldri fant sted og 8000 kroner i utbetalinger for å ha dratt på familieferie. Det er noe av innholdet i bedrageritiltalen mot stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal.

Hege Haukeland Liadal fotografert i april 2019. Foto: Olav Olsen

Én time siden

Fredag ettermiddag ble det klart at statsadvokaten i Oslo tar ut bedrageritiltale mot Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal.

Det skjer nesten to år etter at Aftenposten avslørte at Liadal hadde levert falske reiseregninger til Stortinget, fått dekket reiser av privat karakter og blåst opp avstander i kjøregodtgjørelseskrav.