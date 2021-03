Koronasmitten var skyhøy i enkelte innvandrergrupper. Nå stiger den enda mer.

Nå er 57 prosent av koronapasientene født i utlandet. Myndighetene frykter at tallene vil stige når mange kommer hjem fra påskeferie i utlandet.

Importsmitte som kommer med fly til Oslo lufthavn har vist seg å være et stort problem. For enkelte destinasjoner har det vært koronasmittede på 25 prosent av flyvningene. Her tester personer som ankommet fra Dubai og Doha 26. januar. Foto: HEIKO JUNGE

FHIs oversikt over smitte på offentlig transport viser at det daglig lander fly i Norge med koronasmittede passasjerer. Til tross for rådene om å unngå utenlandsreiser, har det vært en jevn strøm av reisende til og fra Oslo lufthavn de siste månedene.

Oslo kommune og helsemyndighetene har brukt store ressurser på å nå frem til innvandrere. Likevel har den tredje bølgen rammet innvandrere kraftig.

FHIs tall fra uke 12 viser at 16 prosent av norskpakistanere som har testet seg de siste to ukene, var positive. For somaliere var tallet 14 prosent.

I uke 12 var 57 prosent av pasienter innlagt på sykehus med covid-19 utenlandsfødte, blant dem 20 pakistanfødte.

Tirsdag kunne Aftenposten avsløre at hvert fjerde fly fra enkelte destinasjoner hadde koronasmitte om bord. Andelen er spesielt stor på fly fra Dubai og Istanbul, som er viktige transittflyplasser for reisende fra destinasjoner i Asia, Midtøsten og Afrika.

Tradisjonelt har mange norskpakistanere benyttet tiden rundt påske til å besøke Pakistan. I år starter muslimenes fastemåned en uke etter den kristne påsken.

Landet har en kraftig økning i koronasmitte nå, og landets statsminister Imran Kahn har testet positivt på korona.

Under pandemien har det vært høye smittetall blant innvandrere.

I midten av februar var totalt antall smittede per 100.000 i Norge 906 blant norskfødte og 2312 blant personer født i utlandet, ifølge forskersonen.no. Forskjellene fortsetter å øke.

