Sterke reaksjoner på Bærums påskepause i vaksineringen. Vaksinekoordinator: «Gir ingen forsinkelser»

– Vi gjør det ikke fordi at folk skal få dra på hytta, fastholder Bærums vaksinekoordinator.

I denne hallen på Rud i Bærum blir det ingen vaksineaktivitet i påsken. Kommunen har utsatt over 1000 vaksineavtaler som opprinnelg var satt omm Skjærtorsdag og Langfredag. Foto: Stein Bjørge

18 minutter siden

Sosiale medier har kokt etter at det ble kjent at Bærum kommune utsetter 1.075 vaksineavtaler i påsken. Det var Budstikka som først omtalte saken.

– Mange ga uttrykk for at de ville holde påsken hellig og at det er ugreit å bryte opp påskeferien på hytta, uttalte vaksinekoordinator Tone Vågårøy til avisen.

Men overfor Aftenposten avviser Vågårøy at utsettelsen av vaskineavtalene skyldes proteststorm.

– Det handler om å utnytte et mulighetsrom til å holde påskedagene hellig. Dette er ment som en gladsak. Det gir ingen stans eller forsinkelse i progresjonen, sier Vågårøy til Aftenposten.

Utvidet vaksine-intervall

De 1075 vaksinene gjelder personer som fikk dose én for en knapp måned siden. På det tidspunktet tilsa vaksineregimet at andre dose skulle tas 28 dager etter den første dosen.

– I mellomtiden har Folkehelseinstituttet endret på retningslinjene, slik at det nå kan gå lengre tid mellom første og andre dose. Vi så derfor muligheten til vise mer fleksibilitet.

Ulike kommuner har ulik praksis. I Oslo går vaksineringen på høygir, også gjennom helligdagene. Men lørdag meldte flere medier at også flere bydeler i Oslo opplevde at mange takket nei til vaksinetime fordi de skulle på påskeferie.

– Hvilke tanker gjør du deg om signaleffekten påskestengt kan gi?

– Vi stopper ikke vaksineringen fordi folk vil på hytta eller at vi har fått mange klager. Dette er noe vi har avgjort på eget initiativ for å vise fleksibilitet. Påsken er spesiell for mange.

Mens Oslo fortsetter vaksineringen for fullt gjennom påsken, blir dert stille på vaksinesentralen på Rud i Bærum helligdagene. Foto: Stein Bjørge

– Ingen forsinkelse

– Kunne dere ikke hatt åpent og gitt vaksinene til andre som holder seg hjemme?

– Denne vaksinen blir brukt opp. De som skal ha vaksine, får den. Dette gir heller ingen forsinkelser. Vi tar igjen både i forkant og etterkant, sier Vågårøy.

De neste to ukene skal Bærum kommune sette over 7.500 sprøyter i sine innbyggere.

– Vi har god kapasitet med en hall på 3.500 kvadratmeter og kan vaksinere 480 personer i timen.

Etter at Aftenposten siterte Budstikkas artikkel, sendte også Bærum kommune sentralt en e-post.

– Vårt opplegg er i samsvar med flere andre storkommuner, skriver velferdsdirektør Kristin Nilsen i e-posten, og fortsetter:

– Fullt trykk fra mandag til onsdag og stengt helligdagene.

Folkehelseinstituttet (FHI) har oppfordret folk til å prioritere vaksinetimen de er blitt tildelt i påsken, fremfor hyttetur og ferie.

– Om du sier nei og tror du kan nærmest bestille time etter påske, er det ikke sikkert det går. Min oppfordring er helt tydelig: Ta den timen du får tildelt og still opp, og dropp den hytteturen, sa FHI-overlege Preben Aavitsland til NRK.