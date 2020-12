Syv spørsmål og svar om reisen hjem til jul

Må jeg teste meg før avreise? Er det stor risiko for å bli smittet på fly? Her er hva du bør vite før du reiser hjem til jul.

Mange skal fly eller på annet vis reise kollektivt i julen. Terje Pedersen / NTB

Ole Løkkevik

Hilde Harbo

Nå nettopp

Det blir en spesiell jul for mange i år. Men julefeiring blir det på den ene eller andre måten, og for mange innebærer det å måtte reise med fly, tog eller buss for å komme hjem til sine nære og kjære.

Bergens Tidende og Aftenposten har snakket med Avinor og Folkehelseinstituttet (FHI) om hva du bør vite før, under og etter avreise.