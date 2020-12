Det hørtes ut som en gigantisk gresshoppe. Da klikket det i hodene til diplomatene. Så sviktet synet og hørselen.

Kraftige smerter i ørene. Hodet begynte å vibrere. Synet sviktet. «Noen» kan ha brukt et hemmelig våpen mot amerikanske diplomater på Cuba, men en ny rapport gir ikke klart svar.

Her ved ambassaden i Cuba startet mysteriet med de syke diplomatene i 2016. Foto: Alexandre Meneghini / Reuters/ NTB

6. des. 2020 22:56 Sist oppdatert nå nettopp

Først hørte de en kjempehøy, vibrerende lyd, som fra en gigantisk gresshoppe.

Så ble de amerikanske diplomatene i Havanna på Cuba akutt syke.

Noen mistet delvis hørselen. Andre ble svimle og fikk problemer med balansen. Kraftig smerte i ørene. Enkelte fikk problemer med å snakke.

«Som å være i en kognitiv tåke». Slik beskrev en diplomat i Cuba hva som skjedde da han ble akutt syk i 2016.

I flere år har «Havanna-syndromet» vært et stort mysterium. Nå peker en ny forskningsrapport fra National Academy of Sciences (NAS) på hva som kan ha skjedd. Konklusjonene kan får store følger for amerikanske diplomater over hele verden.

Forskere fra Cuba og andre land under et møte i mars 2020, der de diskuterte «Havanna-syndromet». Det store spørsmålet er hva som skjedde da en rekke amerikanske diplomater fikk akutte sykdomssykdommer i 2016, både på Cuba og senere i flere andre land. Foto: Ismael Francisco/Ap /NTB

NAS: Pulserende mikrobølger

«Direkte, pulserende radiofrekvent energi, særlig for dem som fikk klare tidlige symptomer, fremstår som den mest sannsynlige forklaringen», konkluderer forskerne.

Til sammen 15 diplomater fikk nesten identiske symptomer med en gang. I dag har fortsatt seks av dem hodeskader. Fire er arbeidsudyktige. To trenger hjelpemidler for å jobbe.

Ytterligere 31 diplomater hadde symptomer som tydet på at de også muligens ble rammet.

Tidligere har det vært lansert flere andre forklaringer og teorier:

Ble diplomatene forgiftet som følge av utstrakt bruk av insektmidler? Fikk de en tropisk sykdom? Er det psykiske forklaringer? Lite sannsynlig, oppsummerer forskerne.

Symptomene og måten de inntraff på, peker i bare en retning, ifølge rapporten. Nemlig at husene og hotellrommene diplomatene befant seg i, ble utsatt for svært kraftige, direkte mikrobølger.

Hvorfor, hvem eller hvordan sier rapporten ikke noe om. Ingen mistenkte pekes ut. Men samtidig peker rapporten på at denne typen våpen har vært omtalt siden 70-tallet.

Soldater i Sovjetunionen ble utsatt for slike våpen i militær forskning. De rapporterte om de samme symptomene som de amerikanske diplomatene.

Internasjonalt får rapporten enorm oppmerksomhet. Det store spørsmålet er om diplomatene ble utsatt for en type våpen som de færreste har hørt om.

Det går under mange navn. Noen kaller det DEW – «direkte energivåpen».

Slik virker DEW-våpen

«Direkte energivåpen» er våpen som bruker svært konsentrert energi – for eksempel mikrobølger – til å ødelegge et mål.

Våpnene kan være alt fra enkle håndholdte systemer, til svært avanserte, store våpensystemer. Og det kan rettes mot svært forskjellige typer mål.

Stort sett er har slike våpen vært rettet mot å slå ut teknisk utstyr og infrastruktur.

En rekke land i verden skal ha varianter av slike våpen, blant annet USA, Russland, Kina, India, Storbritannia, Tyrkia og Iran. Russland har til og med skrytt av å ha slike energivåpen i statlige medier.

Flere mistenkelige saker

Etter hendelsene i Havanna i 2016, kom flere tilsvarende rapporter om mistenkelig sykdomsanfall andre steder i verden. 15 diplomater ved det amerikanske konsulatet i Guangzhou fikk de samme akutte symptomene.

Diplomaten Mark Lenzi, kona og barna har fortalt at de våknet av en kraftig lyd. Både Lenzi og kona ble svimle, fikk hodepine og smerter i ørene. Barna våknet opp med neseblod, skriver New York Times.

En navngitt amerikansk CIA-sjef i Moskva ble akutt syk med tilsvarende symptomer på et russisk hotellrom i desember 2017.

«Det var som å både kaste opp og besvime på en gang», sa han til avisen GQ.

Vil beskytte diplomater bedre

NAS-rapporten viser samtidig at amerikanske myndigheter først gjorde for lite for å komme helt til bunns i saken.

I lys av erfaringene fra Cuba og Kina, og med tanke på fremtidige trusler, må diplomater beskyttes bedre, mener forskerne.

Forskerne anbefaler at Utenriksdepartementet samler inn mer helsedata om sine ansatte før og etter at de er utstasjonert.

Samtidig etterlyser de rutiner og metoder for å følge opp slike saker bedre i fremtiden.

Neste gang det skjer, må det dessuten settes i gang granskning umiddelbart.

Mange diplomater ble ikke trodd først. De ble heller ikke undersøkt grundig nok.

Rapporten er laget for amerikansk UD. Departementet sier i en uttalelse at sakene fortsatt granskes, og at det er for tidlig å spekulere i årsakene.