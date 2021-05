17. mai med regn, sol, båt- og bilkortesjer og ungdomsbråk

Vestlandet fikk sol og opphold, mens regnet høljet ned på Østlandet. I mangel av 17. mai-tog feiret mange nasjonaldagen i bil- og båtkortesjer. Flere steder måtte politiet håndtere grupper med fulle ungdommer.

Statsminister Erna Solberg måtte spille tilskuerens rolle under feiringen av 17. mai i Bergen. Foto: Tuva Åserud

Nok en nasjonaldag med pandemi – og vedvarende regn på deler av Østlandet – førte til svært begrenset tradisjonell feiring.

Men en rekke steder landet rundt, tok folk fantasien til hjelp og feiret nasjonaldagen med både korps og sang.

Kongefamilien vinket fra Slottsbalkongen, kjørte rundt i Oslos gater og hilste deretter skuelystne i Oslofjorden fra kongeskipet. Dronning Sonja hadde selv med seg kamera om bord.

Tradisjonen tro vinket kongefamilien fra Slottsbalkongen, men i år var det ikke noe barnetog som passerte. Istedenfor var ble det gjennomført en mindre markering på Slottsplassen. Foto: Lise Åserud

Statsminister Erna Solberg tok turen hjem til Bergen. Hun skulle være med i det lille flaggtoget, men måtte melde avbud. For en gangs skyld måtte hun finne seg i å spille tilskuernes rolle.

Anbefalingen er at man skal følge reglene der man kommer fra, og i Oslo er regelen maks ti personer samlet til arrangement.

– Det er ikke alle reglene som er helt enkle å tolke, så etter mye frem og tilbake måtte jeg dessverre avlyse min deltagelse, sier Solberg.

Statsministeren holdt derfor hoff om bord på «Statsraad Lehmkuhl», ifølge Bergens Tidende. Bergenserne fikk nyte pent vær, og en båtparade med hundrevis av båter som kom seilende innover Byfjorden.

Dronning Sonjas egne bilder fra kongeskipet under 17. mai feiring på nasjonaldagen i Oslo. På bilde fra v. Maud Angelica Behn, prinsesse Märtha Louise, prinsesse Astrid, Emma Tallulah Behn, Leah Isadora Behn, kong Harald, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit. Foto: Dronning Sonja / Slottet / NTB

Dronnningen tok dette bildet av båtkortesjen som fulgte kongeskipet. Foto: Dronning Sonja / Slottet

Solskinn i Stavanger

I Stavanger satte mange hundre seg i biler pyntet med flagg og annet utstyr som hører hjemme på 17. mai. Over 700 biler og noen motorsykler «av ulikt merke og alder utgjorde en fantastisk bilkortesje», ifølge Stavanger Aftenblad.

– Rett og slett et skue som må oppleves, helt eventyrlig å se så mange som finner veien hit for å være med på dette alternative 17. mai-toget, forteller leder i Amcar Rogaland, Dag Tormod Dahl.

Mer enn 700 biler og motorsykler deltok i bilkortesjen i Stavanger. Foto: Svein Hagen

Flere hundre deltok også i båtkonvoien fra Sandnes til Stavanger i dag. Mens østlendingene måtte finne frem regntøy og paraply på nasjonaldagen, fikk Stavanger strålende vær akkurat i tide til at båtkonvoien ankom Vågen til allsang av «Ja, vi elsker», ifølge avisen.

Også i Kristiansand var det en «verdig avslutning på båtkortesjen», ifølge Fevennen.

Fyll og bråk

Men ikke alle tok hensyn til inngripende tiltak og kastet seg inn i utagerende festing. Utover kvelden strømmet et inn meldinger om fyll og store samlinger av ungdom.

De mest dramatiske meldingene kom fra Fredrikstad, der politiet like før klokken 21 meldte om at flere hundre ungdommer var aggressive og at mange kastet stein og flasker mot politiet.

Det var tidvis ampert og dramatisk i Fredrikstad sentrum mandag kveld. Foto: Freddie Larsen

Klokka 21.30 har politiet ryddet torget for mennesker, og det står et stort antall utrykningskjøretøyer i området. I tillegg er det et politihelikopter i luften.

Også i Drøbak preget mange fulle ungdommer bybildet på nasjonaldagen, og politiet kunne fortelle at de forsøkte å bremse festen og spre deltagerne.

På Jessheim var mange unge tenåringer samlet, og mange av dem var så beruset at de ikke klarte å flykte fra lovens lange arm da denne ankom.

I Oslo meldte politiet om mange ungdommer ned i 12-årsalderen som samlet seg på Oslo S uten å overholde smittevernreglene.

Politiet ba etter hvert foreldre ringe ungdommen.

– Foreldre: sjekk status på dine barn og hent dem om de er beruset, oppfordret Øst politidistrikt i 19-tiden.

Ulovlig 17. mai-tog stanset i Oslo

Regnet sildret ned i hovedstaden og la en kraftig demper på folkesamlinger utendørs i parker. Politiet hadde en uvanlig fredelig 17. mai.

Alle 17. mai-tog var avlyst. Det eneste toget som satte seg i bevegelse på Karl Johan, ble stanset. Det besto av 150 koronademonstranter anført av blant annet Svein Østvik, av TV-tittere kjent Charter-Svein. Toget var ulovlig og ble stanset da det beveget seg mot slottet.

Politiet stanset dette ulovlige 17. mai-toget i Karl Johans gate. Foto: Lise Åserud / POOL

Russen har fått liten anledning til å feire avsluttet skolegang. De aller fleste har overholdt smittevernreglene.

Men på Gol ble en fører av en russebil anmeldt for å ha for å ha kjørt med personer på taket, samt mistanke om promillekjøring. Det samme skjedde i Møre og Romsdal.

– Passasjerer skal under fart befinne seg inne i bilen, slo politiet fast.

For øvrig utspant det seg en rekke små og store hendelser, uten nevneverdige nasjonale konsekvenser:

Fra Trondheim meldes det om to menn i slåsskamp utenfor Trondheim S. Og iTromsø melder om at Yordan Kostov (37) har flagget med både norsk og bulgarsk flagg i ti år. I natt ble det ene flagget stjålet.