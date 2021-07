Øya har vært koronafri i 15 måneder. Da de endelig skulle åpne for turister, kom smitten.

I 15 måneder har Kvitsøy i Rogaland levd med en reiselivsnæring på lavbluss på grunn av pandemien, uten at de har hatt et eneste smittetilfelle på øya. Da øya endelig skulle gjenåpne for sommerturisme, kom koronaen.

Kvitsøy-ordfører Stian Giil Bjørsvik hadde gledet seg til å åpne reiselivssatsingen på øya denne sommeren. Nå har han innført «sosial pause» på øya frem til fredag. Foto: Carina Johansen, Stavanger Aftenblad

Ellen Kongsnes

1. juli 2021 11:54 Sist oppdatert 14 minutter siden

(Stavanger Aftenblad): Det har vært en heftig uke for Stian Giil Bjørsvik. Han er ordfører i den lille øykommunen Kvitsøy i havgapet i Rogaland.