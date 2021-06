Norge får ytterligere 600.000 vaksinedoser i sommer

Norge har fått to gode vaksinenyheter på få dager. Foto: Torstein Bøe / NTB

Norge kan vente seg 600.000 flere vaksinedoser mer enn estimert i sommer, melder TV 2. Dette kommer i tillegg til et tilsvarende tall ekstra Moderna-doser.

NTB-Alexander Vestrum

29. juni 2021 21:02 Sist oppdatert nå nettopp

Til kanalen opplyser vaksinekoordinator Richard Bergström at Norge kan vente seg så mye som 15 prosent flere vaksiner enn ventet i juli – og 30 prosent flere i august.

Det blir totalt 600.000 ekstra doser sammenlignet med det opprinnelige estimatet til Folkehelseinstituttet (FHI).

– Mye av årsaken til dette er at flere europeiske land ikke trenger flere doser, enten fordi de har kommet langt i vaksineringen, eller fordi befolkningen er skeptiske til vaksinen og ikke vil ta den, sier den svenske vaksinekoordinatoren, som også sikrer Norges leveranser.

Moderna-økning

Lørdag kom nyheten om at Norge i løpet av de to neste månedene vil Norge 592.000 ekstra doser av Moderna-vaksinen. Da ble det også kjent at både Tyskland og Danmark mottar flere Moderna-vaksiner i sommer enn først antatt.

– Norge har fått en økning i antall doser fra Moderna som ligger tett opptil de ekstra dosene Tyskland og Danmark har fått, justert etter befolkningsantall, skrev statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helsedepartementet i en epost til NTB.

I FHIs ferskeste vaksinescenario anslår Folkehelseinstituttet (FHI) at alle mellom 18 og 41 år, altså aldersgruppen som er sist i vaksinekøen, vil få tilbud om første vaksinedose innen september.

I forrige uke ble det kjent at over 90 prosent av nordmenn har takket ja til tilbudet om koronavaksine, en oppslutning som kan gi Norge verdens beste vaksinedekning. Det at såpass mange ønsker å vaksinere seg mot covid-19, er en veldig god nyhet for flokkimmuniteten i Norge, mener FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Men det gjør jo at det tar lenger tid før vi kommer til en ny prioriteringsgruppe, sa Stoltenberg til NTB torsdag.

2,5 millioner har fått første dose

I alt 2.495.201 personer er vaksinert med første dose av koronavaksine i Norge, viste FHIs statistikk tirsdag. Til sammen 1.544.244 personer har fått andre dose.

Så lang har 46,3 prosent av befolkningen dermed fått første dose, og 28,6 prosent av befolkningen er fullvaksinert.

For befolkningen over 18 år er antallet henholdsvis 58,3 og 36,1 prosent.

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Norge, og første dose ble satt 27. desember 2020. 15. januar ble første dose av Moderna-vaksinen satt, og 7. februar ble AstraZeneca-vaksinen tatt i bruk.

11. mars ble AstraZeneca satt på pause, før regjeringen kunngjorde den 12. mai at den tas ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlige blodpropptilfeller.