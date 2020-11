Asker og Bærum stenger treningssentre og skjenkesteder

Mandag valgte Asker og Bærum å holde treningssentre og barer åpne i strid med rådene fra helseministeren og egen kommuneoverlege. Onsdag stenger de, etter å ha mottatt en «sterk henstilling» fra nasjonale helsemyndigheter.

Det var kø utenfor Sats på Bekkestua i Bærum kommune tirsdag, samme dag som Oslo kommune stengte treningssentrene i hovedstaden. Foto: Keti Blom Haugstulen

11. nov. 2020 12:10 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi anbefaler å stenge treningssentre og skjenkesteder med umiddelbar virkning, skriver Bærums-ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) og Asker-ordfører Lene Conradi (H) i en pressemelding.

Tirsdag ble det innført strenge tiltak i Asker kommune og Bærum kommune. Men i motsetning til resten av Oslos nabokommuner, lot Asker og Bærum treningssentre og alkoholservering holde åpent.

Kø for å slippe inn på treningssentre

Aftenposten kunne melde om lange køer på treningssentrene utenfor Oslo tirsdag.

Treningskjeden Sats avviste derimot at trafikken hadde økt.

– Vi følger trafikken på våre sentre, og har sett på besøksstatistikken. Vi ser ingen kraftig økning nå, hverken i forhold til forrige uke, tidligere i år eller samme tid i fjor, sa kommunikasjonssjef i Sats Malin Selander til Aftenposten tirsdag.

Treningsglade i kø på Bekkestua tirsdag. Foto: Keti Blom Haugstulen

Samtidig som treningssentre i hovedstaden er pålagt å stenge ned i tre uker, har Sats utvidet treningstidene mange steder rundt Oslo.

– Hva er grunnen til at dere har utvidet treningstidene etter at Oslo stengte treningssentrene. Er det fordi dere regner med flere kunder?

– Vi forsøker bare å skape mulighet til trening. Ved å åpne treningstidene, så ønsker vi å spre ut trafikken over lengre tid, sa Selander.

Under mandagens pressekonferanse om koronasituasjonen fikk helseminister Bent Høie (H) spørsmål om innbyggerne i Oslo kan reise til Bærum for å trene og drikke øl. Svaret han ga var tydelig:

– Det er ikke greit. Vi jobber nå for at kommunene rundt i størst mulig grad skal ha de samme reglene. Jeg opplever at veldig mange kommuner er innstilt på dette, og jeg forventer at disse reglene blir mest mulig like i løpet av dagen og de nærmeste dagene, sa helseministeren til NTB.

Både Lillestrøm, Nordre Follo og Drammen valgte i starten av denne uken å kopiere Oslo.

Etter «sterk henstilling»: Hold dere hjemme

Onsdag er det slutt på vektløftingen i Asker og Bærum.

– Vi ser også at åpne treningssentre og serveringssteder med skjenkebevilling fører til at vi ikke klarer å etterleve det aller viktigste nå, nemlig at vi alle skal holde oss mest mulig hjemme, sier de to høyreordførerne i kommunenes pressemelding.

Ordførerne legger til at det er for høy mobilitet i samfunnet nå. Snuoperasjonen begrunnes med å ha mottatt en «sterk henstilling» fra nasjonale helsemyndigheter. Oppfordringen fra ordførerne er tydelig:

– Vårt budskap er: Hold deg mest mulig hjemme, og reduser antall nærkontakter.

Asker kommune og Bærum kommune innkaller sine respektive formannskap til møter onsdag kl. 15.