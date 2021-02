Ga Viggo Kristiansen beskjeden: – Han var overrasket og glad

Mikkel Tronsrud i støttegruppen til Viggo Kristiansen var i telefon med ham da avgjørelsen om gjenopptagelse kom i e-post.

Mikkel Tronsrud i støttegruppen til Viggo Kristiansen. Foto: Hans O. Torgersen

6 minutter siden

– Han var nesten roligere enn meg, forteller Mikkel Tronsrud til Aftenposten om den spesielle samtalen.

Han er talsperson i Viggo Kristiansens støttegruppe.

Forvaringsdømte Kristiansen får gjenåpnet straffesaken der han er dømt for å ha voldtatt og drept to småjenter i Kristiansand i 2000. Det skjer etter hans syvende begjæring.

Forberedt på avslag

Støttegruppen fikk ikke vite om avgjørelsen til Gjenopptagelseskommisjonen på forhånd, men måtte vente til alle partene fikk beskjed klokken 12.

Tronsrud vet at det kan ta tid å få kontakt med Kristiansen på telefonen i Ila fengsel. Han ringte derfor opp i god tid.

– Vi satt og snakket litt. Han var i utgangspunktet forberedt på å få et avslag. Han har fått mange avslag. Alle avgjørelser i rettssystemet har jo gått imot ham.

Måtte be noen puste med magen

Det første som Tronsrud så da den lange avgjørelsen fra kommisjonen kom var at det var en delt avgjørelse.

– Det reagerte han på. «Oj, det er jo noe nytt». Det er nytt at det er delte meninger om ham. Så kom jeg etter hvert ned og så hva konklusjonen var. Da oppfattet jeg at han nesten var roligere enn meg. Han var veldig glad.

I Ila fengsel var det tydeligvis flere rundt Viggo Kristiansen under samtalen.

– Han måtte på et tidspunkt be noen om å puste med magen.

Viggo Kristiansen hadde på forhånd sagt at han ikke ønsket å snakke med pressen, uansett resultat.

– Overrasket

Gjenopptakelseskommisjonen valgte å gjenoppta saken under dissens med tre mot to stemmer. Svekket DNA-bevis er avgjørende for gjenopptakelsen.

Kommisjonens flertall mener også Jan Helge Andersens forklaring er svekket. Andersen ble dømt sammen med Kristiansen.

De pårørende, foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen, tar avgjørelsen til etterretning.

– Vi har tillit til at rettssystemet behandler alle straffesaker på en god og rettferdig måte. Utover det har vi ingen kommentarer til avgjørelsen i kommisjonen, skriver de.

Andersen er overrasket over at saken blir gjenopptatt, sier han til TV 2.

Han står fast ved sin forklaring om at Kristiansen deltok under ugjerningene.

– Ja, kan ikke si noe annet. Det var jo sånn det var, sier Andersen til kanalen.

– Jeg er overrasket siden det ikke er noe nytt som kommer fram, sier han.