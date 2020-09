Drapssiktet 19-åring i Bergen varetektsfengslet i fire uker

19-åringen som er siktet for drap på en 20 år gammel kvinne i Åsane i Bergen, er i Bergen tingrett varetektsfengslet i fire uker.

Sivilt politi ved stedet i Åsane hvor det sent lørdag kveld ble funnet en død kvinne i 20-årene. 19-åringen som er siktet for drap på kvinnen har samtykket i varetektsfengsling. Politiet ønsker å få en rettspsykiatrisk vurderingen av mannen. Foto: Richard Halland / NTB

NTB

Nå nettopp

19-åringen er fremdeles ivaretatt av helsevesenet, skriver Bergens Tidende.

Politiet vil at 19-åringen som er siktet for drap, skal undersøkes av rettspsykiatere, men de hadde mandag ikke tatt stilling til om de går for en såkalt foreløpig observasjon eller en full judisiell observasjon.

Ifølge 19-åringens forsvarer, Erik Johan Mjelde, stiller hans klient seg positiv til politiets ønske og vil medvirke til en rettspsykiatrisk undersøkelse. Han har også godtatt politiets krav om fire ukers varetektsfengsling, men stilte ikke selv opp på fengslingsmøtet.

Verken politiet eller forsvarer vil imidlertid si noe detaljert om hvordan den drapssiktede 19-åringen stiller seg til spørsmålet om straffskyld, men den siktede har tatt stilling til dette i avhør.

Den unge mannen ble først mistenkt for «å ha hensatt noen i hjelpeløs tilstand», men søndag kveld ble siktelsen endret til drap.

19-åringen bodde sammen med den drepte 20-åringen, men de var ikke kjærester. Både avdøde og siktede er født og oppvokst i Norge. Begge er fra Østlandet, men fra forskjellige steder. Siden i høst har de vært studenter i Bergen.

Nødetatene rykket ut til leiligheten klokken 23.30 lørdag etter å ha mottatt en bekymringsmelding fra familien til kvinnen. Da fant de kvinnen død og 19-åringen livløs.

Ifølge politiadvokat Eli Valheim skal avdøde etter planen skal obduseres mandag. Foreløpig kan ikke politiet si noe nærmere om dødstidspunktet.

