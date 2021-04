Nå får fullvaksinerte besteforeldre klemme barnebarna

Regjeringen letter på reglene hjemme for fullvaksinerte. Det gjør at besteforeldre igjen kan få klemme barnebarna.

Helseminister Bent Høie, flankert av justis- og beredskapsminister Monica Mæland og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag. Foto: Gorm Kallestad / NTB

28. apr. 2021 12:34 Sist oppdatert nå nettopp

Regjeringen åpner onsdag for flere lettelser i det private rom for fullvaksinerte. Disse kan nå:

Ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte, selv om disse er i risikogruppen, i private hjem og i bilen.

Ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppene.

Fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

Det åpner for at fullvaksinerte besteforeldre igjen kan få gi barnebarna en klem, fastslo helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

– Vi sier at man kan gi barnebarna en klem én uke etter andre dose, presiserte avdelingsdirektør i FHI, Line Vold.

Over 1,5 millioner har nå fått første dose med koronavaksine. Godt over 310.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinert.

Ingen lettelser ute

Siden de vaksinerte fremdeles kan bli smittet og smitte andre, blir det fremdeles ingen lettelser i det offentlig rom for denne gruppen.

– Ute blant folk kan man ikke vite om det er uvaksinerte i risikogruppen i nærheten, påpekte Høie.

De vaksinerte må derfor fortsatt gå i karantene dersom de har vært nærkontakt med en smittet eller vært i utlandet på en unødvendig utenlandsreise.

De må også fremdeles følge råd og regler om avstand, antall, hygiene og bruk av munnbind ute i det offentlige rom og på offentlig transport. De fullvaksinerte får heller ikke ha flere gjester hjemme enn den nasjonale anbefalingen på fem.

– Risikoen er veldig liten etter at man er fullvaksinert, sa Vold om hvorfor de åpner for «besteforeldre-klemming» selv om det er en faren for at vaksinerte fortsatt kan bli smittet og smitte videre.

– Vi styrer ikke mot et samfunn som skal ha null risiko ved helse. Det tror jeg ikke er et samfunn som noen av oss hadde tålt å leve i, la helseministeren til.

Fakta Dette er de nye rådene for fullvaksinerte I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.

Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind. Kilde: Regjeringen Vis mer

Vaksinesertifikat rett rundt hjørnet

Tidlig i neste uke kommer også den første versjonen av det norske vaksinesertifikatet. Dette er også blitt omtalt som vaksinepass. Den endelige versjonen kommer i slutten av juni og er samkjørt med EUs vaksinepass.

Vaksinepass er innført eller under utredning i flere land. Danmark innførte sitt koronapass 6. april, og det gjelder nå ved blant annet innendørsservering på restauranter og hos frisører. Passet skal etter planen også gi tilgang til en del kulturtilbud og sportsarrangementer fra neste uke.

I Norge har regjeringen ennå ikke konkludert om hvordan sertifikatet skal kunne brukes.

Koronasertifikatet er ment å fungere som et bevis på at man enten har fått koronavaksine, oppnådd immunitet ved gjennomgått sykdom eller at man nylig har testet negativt for covid-19.

– Koronasertifikatet kan føre til at det blir enkelte lettelser i det offentlige rom for dem som har dette i orden, sier Høie.

Ambivalente helsemyndigheter

FHI og Helsedirektoratet har vært ambivalente i sine råd til regjeringen vaksinepasset. De mener at vaksinerte kan få lettelser i det private rom, men har vært skeptiske til forskjellsbehandling i det offentlig rom.

De advarer om at det vil kunne oppstå et «klasseskille» mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte. Det kan føre til at færre vil følge reglene og bli med på dugnaden. Det kan også gjøre at vaksinering ikke lenger oppleves som frivillige, og øker vaksinemotstanden. Samtidig ser helsemyndighetene klare fordeler med tanke på gjenåpning.

Det er også uenighet blant politikere og partier i synet på vaksinepass. Flere politikere i Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blant dem som frykter et urettferdig klasseskille mellom de vaksinerte og ikke-vaksinerte. Oslo Høyre har tatt til orde for at vaksinepass bør bli en viktig del av gjenåpningen av hovedstaden.

I Norge har reaksjonene til et vaksinesertifikat vært stort sett vært positive. En fersk spørreundersøkelse fra Norsk koronamonitor viste at seks av ti nordmenn stiller seg positive, skriver NRK.

Nye innreiserestriksjoner

Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) varslet samtidig at det kan komme nye innreiserestriksjoner på kort varsel fremover. Regjeringen endrer også testreglene.

De nye reglene gjelder alle som har vært utenfor EØS- og Schengen-området ti siste døgn og har positiv test ved ankomst. De må også ta en PCR-test på grensen.

– Man kan altså ikke gjøre det i løpet av neste 24 timer. Man må gjøre det på grensen, sa Mæland under pressekonferansen.

Hun sa at det også er sånn at alle personer som kommer til landet, og som kan holde seg hjemme i karantenetiden, blir pålagt en ny koronatest etter sju dager.

Mæland varslet at smittesituasjonen globalt tilsier at det raskt kan komme nye innreiserestriksjoner.

– Derfor må vi for eksempel regne med at enda flere vil måtte på karantenehotell. Dette er endringer som kan komme på kort varsel, sa Mæland.

På bakgrunn av den alvorlige smittesituasjonen i India, med et nytt mutert virus, har regjeringen også skjerpet innreisetiltak for reisende fra Bangladesh, India, Irak, Nepal og Pakistan.

Alle reisende fra disse landene må på karantenehotell med noen få unntak.