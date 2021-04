Nå kommer de nye rådene for koronavaksinerte

Vaksinerte må forholde seg til de samme reglene som uvaksinerte i det offentlige rom, kunngjorde Helseminister Bent Høie (H). Men de får lettelser i private hjem og private sammenhenger.

Birgitte Iversen Journalist

Ole Alexander Saue Journalist

28. apr. 2021 12:34 Sist oppdatert nå nettopp

De nye rådene ble lagt fram på en pressekonferanse klokken 13 onsdag.

Regjeringen åpner nå for lettelser i det private rom for fullvaksinerte. De kan nå ha nærkontakt med andre fullvaksinerte og uvaksinerte som ikke er i risikogruppen, sa helseminister Bent Høie (H).

Siden de vaksinerte fremdeles kan bli smittet og smitte andre, blir det ingen lettelser i det offentlig rom, sier Høie.

– Fortsatt må en vaksinert som har vært nærkontakt med en smittet eller vært i utlandet på en unødvendig utenlandsreise, går i karantene, sa Høie.

Over 1,2 millioner har fått første dose med koronavaksine. Nær 310.000 har fått andre dose og er dermed fullvaksinert.

Fakta Dette er de nye rådene for fullvaksinerte I private hjem og i bilen kan fullvaksinerte ha nær sosial kontakt (under 1 meter) med andre vaksinerte selv om de er i risikogruppen.

Fullvaksinerte kan ha nær sosial kontakt med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

Fullvaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med.

Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport) er det uendrede råd og regler. Dette gjelder for eksempel råd og regler om avstand, antall, hygiene, bruk av munnbind. Kilde: Regjeringen Vis mer

Vaksinesertifikat rett rundt hjørnet

Tidlig i neste uke kommer også den første versjonen av det norske vaksinesertifikatet, som også er blitt omtalt som vaksinepass. Ifølge NRK skal rådene som kommer onsdag, ikke omfatte bruken av dette sertifikatet.

Den endelige versjonen kommer i slutten av juni og er samkjørt med EUs vaksinepass.

Vaksinepass er innført eller under utredning i flere land. Danmark innførte sitt koronapass 6. april, og det gjelder nå ved blant annet innendørsservering på restauranter og hos frisører. Passet skal etter planen gi tilgang også til en del kulturtilbud og sportsarrangementer fra neste uke.

I Norge har regjeringen ennå ikke konkludert om hvordan sertifikatet skal kunne brukes.

– Vi må vurdere hvordan et slikt sertifikat best kan brukes nasjonalt i forbindelse med gjenåpningen. Et koronasertifikat åpner for muligheter. Samtidig byr det på utfordringer og dilemmaer, sa statsminister Erna Solberg i begynnelsen av april.

Koronasertifikatet er ment å fungere som et bevis på at man enten har fått koronavaksine, oppnådd immunitet ved gjennomgått sykdom eller at man nylig har testet negativt mot covid-19.

Fakta Fakta om koronasertifikat EU-kommisjonen jobber med å opprette et «digitalt grønt sertifikat» for å sørge for at folk kan reise karantenefritt innad i EU/EØS dersom de ikke er smittebærende.

Det skal etter planen tre i kraft innen utgangen av juni.

Norge jobber med sin versjon av sertifikatet. En forenklet versjon er varslet i starten av mai.

Den endelig versjonen som skal være tilpasset EUs løsning, kommer i slutten av juni.

Sertifikatet vil vise tre ting: 1) om du er vaksinert, 2) Om du har naturlig immunitet etter covid-19-sykdom 3) Om du kan legge frem en fersk negativ covid-19-test.

Regjeringen har ennå ikke tatt stilling til hva passet skal kunne brukes til.

I land som Danmark og Israel må du ha vaksinepass for å kunne benytte en rekke tilbud, som blant annet frisører, inngang til innendørs serveringstilbud og kulturtilbud. (Kilder: Regjeringen, coronasmitte.dk) Vis mer

Helsemyndighetene ambivalente

FHI og Helsedirektoratet har vært ambivalente i sine råd til regjeringen om bruken av et slikt sertifikat. De mener at vaksinerte kan gis lettelser i det private rom. Men i det offentlige rom mener de lettelsene bør være like for alle, frem til alle har fått tilbud om vaksine.

De advarer om at det vil kunne oppstå et «klasseskille» mellom vaksinerte og ikke-vaksinerte. Det kan føre til dårligere etterlevelse av tiltakene, og at vaksinering ikke lenger oppleves som frivillige. Samtidig ser helsemyndighetene klare fordeler med tanke på gjenåpning.

Det er også uenighet blant politikere og partier i synet på vaksinepass. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er blant dem som frykter et urettferdig klasseskille mellom de vaksinerte og ikke-vaksinerte. Oslo Høyre har tatt til orde for at vaksinepass bør bli en viktig del av gjenåpningen av hovedstaden.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har vært skeptiske til et vaksinepass som skal gi fordeler ved reising. De har pekt på at dette er urettferdig fordi vaksinene er skjevt fordelt globalt, noe som vil føre til at et vaksinepass vil øke kløften mellom mennesker fra ulike land.

I Norge har reaksjonene til et vaksinesertifikat vært stort sett vært positive. En fersk spørreundersøkelse fra Norsk koronamonitor viste at seks av ti nordmenn stiller seg positive, skriver NRK.