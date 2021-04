Ble kalt bortskjemt drittunge i mail fra parkeringsetaten

Ved en feil fikk 19-åringen tilsendt en mail fra en saksbehandler i kommunens parkeringsselskap, der han ble kalt bortskjemt drittunge.

Christoffer Røstad tror dette profilbildet på Facebook, der han poserer foran Porschen, er årsaken til at han ble kalt bortskjemt drittunge. Foto: Privat

Én time siden

(Fædrelandsvennen): – Hadde jeg ikke hatt en Porsche på profilbildet mitt på Facebook eller feilparkert med en Tesla tror jeg ikke jeg hadde blitt omtalt på denne måten. Jeg er lei meg og jeg kommer til å anmelde saksbehandleren i parkeringsselskapet for trakassering og ærekrenkelse, sier Christoffer Røstad til Fædrelandsvennen.

Parkeringssjef i Kristiansand kommune, Wibekke Syvertsen, sier at noe slikt ikke skulle vært skrevet, og hun ringte derfor personlig til Christoffer Røstad for å be om unnskyldning på vegne av saksbehandleren. Hun understreker at de er veldig lei seg for det som har skjedd.