EUs legemiddelbyrå om Astra Zeneca-vaksinen: – Trygg og effektiv

EUs legemiddelbyrå EMA har konkludert. De anbefaler likevel å oppdaterte pakningsvedlegget til Astra Zeneca-vaksinen.

Foto: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo/NTB

18. mars 2021 17:03 Sist oppdatert nå nettopp

Astra Zenecas vaksine kan fortsatt brukes. Det mener sikkerhetskomiteen PRAC i EUs legemiddelbyrå EMA.

Store deler av Europa, inkludert Norge, stanset bruk av vaksinen midlertidig. Det skyldtes mulige alvorlige bivirkninger.

Sykdomstilfeller med kombinasjonen blodpropp, lave blodplater og blødninger har skapt sterke bekymringer Europa rundt.

Prac har brukt denne uken på å granske meldingene. Nå har de altså konkludert.

– Vaksinen er trygg og effektiv, sier leder Emer Cooke i EMA på en pressekonferanse.

– Men vi kan ikke utelukke en sammenheng mellom blodpropp og vaksinen, sier hun.

– Hadde det vært opp til meg, hadde jeg tatt vaksinen i morgen, sier Cooke.

Ikke vurdert norske funn

Oslo universitetssykehus mener å ha funnet en sammenheng mellom vaksinen og bivirkningene. Det har ikke Prac rukket å vurdere.

– Vi har diskutert de norske tilfellene. Men dersom det har kommet noe nytt i dag, har i ikke inkludert det i våre vurderinger, sier Cooke.

De har mobilisert europeiske eksperter på blodpropp Europa rundt.

– Dette øker bevisstheten og gir oss oppdatert. Disse analysene hjelper oss å bekjempe koronaviruset. Nå er Europas innbyggere informert om hva de skal gjøre, sier Cooke.

Fakta Dette er saken: Tre personer ble forrige helg lagt inn på Oslo universitetssykehus (OUS). Alle med samme sykdomsforløp. Én døde søndag.

Det er mest sannsynlig at Astra Zeneca har forårsaket sykdommene, ifølge OUS.

Symptomene som undersøkes er lave blodplater, blodpropp på uvanlige steder og blødninger.

Reaksjonene skyldes en kraftig immunrespons.

Antistoffene fra vaksinen har fått blodplatene til å samle seg og danne propper. Samtidig har antistoffene bidratt til at blodplater fjernes fra sirkulasjon. Dermed har personene fått lavt antall blodplater og blødninger.

De samme alvorlige reaksjonene er oppdaget også i Tyskland. Vis mer

– Større nytte enn risiko

Sabine Straus leder Prac.

– Så fort bekymringene kom forrige uke, begynte Prac å undersøke alle bevis. Vi har brukt alle ressurser tilgjengelig, sier hun.

– Nytten er langt større enn risikoen. Vi har ikke funnet noe bevis på kvalitetsproblemer, sier Straus.

Forekomsten av blodpropp er lavere enn forventet, ifølge Prac.

Kvinner mulig mer utsatt

De har sett noen sjeldne tilfeller med sykdommene som er oppdaget i Norge, påpeker Prac. Prac anbefaler derfor å legge inn en ny advarsel om mulige bivirkninger. De kan imidlertid ikke slå fast en sammenheng.

De som får vaksinen må advares om å søke øyeblikkelig legehjelp dersom de får uvanlige symptomer, sier Straus.

– Vår undersøkelser antyder at yngre kvinner kan ha større sjanse for å få blodpropp, sier Straus.

Det er imidlertid flere kvinner som har fått vaksinen, påpeker Straus. Det kan påvirke funnene.

FHI møter pressen

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet møter pressen klokken 18.30. De kan fortsatt bestemme at vaksinen ikke skal brukes basert på egne vurderinger.

Det vil ofte være risiko for mindre bivirkninger fra en vaksine. For at vaksinen skal kunne brukes, må nytten være større enn risikoen.

Dersom det kravet ikke oppfylles, vil vaksinen forkastes. Det er dette Legemiddelverket og FHI må ta stilling til.