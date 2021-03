Seks år, tre ektemenn, flere samkoner og mye vold – slik beskriver hun livet som norsk IS-kone

Hun bodde en stund sammen med de to søstrene fra Bærum. En norsk fremmedkriger arrangerte nytt ekteskap for henne med en shariadommer. Slik var hverdagen for den IS-tiltalte kvinnen, ifølge hennes egen forklaring,

Den terrortiltalte kvinnen sa det var tungt å forklare seg om opplevelsene i Syria. Flere ganger gråt hun og ba om pause. Her flankert av sine forsvarere, advokat Nils Christian Nordhus og Ann Helen Aarø. Foran sitter tingrettsdommer Ingemar Nestor Nilsen. Foto: Tegning: Esther Bjørneboe, NRK

2. mars 2021 19:09 Sist oppdatert 13 minutter siden

I likhet med flere mannlige fremmedkrigere som er blitt dømt, hevder også den IS-tiltalte kvinnen at hun dro til Syria fordi hun trodde de skulle kjempe mot regimet til Syrias mektige president Bashar al-Assad.

Men livet i Syria sammen med ektemannen, den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez, skulle bli noe helt annet. Det fortalte 30-åringen i Oslo tingrett tirsdag.