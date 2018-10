I en rekke vestlige land dukker det opp medieombruste saker der Russland anklages for uhyrlige aksjoner og aktivt spioneri. Bare Norge viser seg frem som annerledeslandet i dette bildet.

Vi har en nordmann sittende i Moskvas beryktede Lefortovo-fengslet anklaget for spionasje, mens Oslo tingrett har sluppet løs en russer fordi det ikke finnes bevis for at han har spionert på oss.

Russisk utestemme

Mens vestlige land – med Storbritannia i førersetet – tordner mot russisk spionaktivitet, bruker Russland utestemme mot Norge for akkurat det samme.

Det hele er selvsagt et spill. Alle vet jo at alle spionerer på alle, selv om metoder og intensitet kan variere. Eneste regel er ikke å bli tatt på fersk gjerning. Derfor tar vår mektige nabo i øst dette diplomatiske spillet et skritt videre og ber nå om en norsk unnskyldning.

Meek, Tore / NTB Scanpix

«Er du seriøs? Er du seriøs? Hjernen din er penetrert av propaganda. Dere forstår ikke hva som skjer med vår statsborger. Han ble invitert av Norge. Han ble invitert av det norske parlamentet. Norsk gjestfrihet ...», svarte en like rasende som velinformert russisk utenriksminister Sergej Lavrov på spørsmål om Botsjkarjov-saken under et New York-besøk (gjengitt i Dagbladet).

Nå kan vi ta med knusende ro utenriksminister Lavrovs nærmest moralske opphisselse. Like lett kan vi ikke ta situasjonen Norge er havnet i.

Spionsaker som fluepapir

Den Frode Berg som lørdag feiret sin 63 årsdag i russisk fangenskap, har jo tilstått sitt oppdrag for Forsvarets Etterretningstjeneste.

I detalj har han fortalt om sin vesle, men viktige rolle i en spionoperasjon som ellers ligger i stummende mørke. Om den var norsk, amerikansk eller noe annet vet vi ikke. Heller ikke hva formålet var. Det eneste vi vet, er at noe gikk forferdelig galt.

Vi vet også at å gi et like hemmelig som farlig kuréroppdrag til en sentral person i det norsk-russiske folk-til-folk-samarbeidet ikke akkurat vitner om den nødvendige politiske finfølelse en etterretningstjeneste bør ha.

Mens russerne mer enn gjerne snakker om disse sakene, er det larmende taushet fra norsk side. Ikke sier utenriksministeren noe. Ikke forsvarsministeren. Og ikke Forsvarets Etterretningstjeneste.

Det beste som kan sies om denne tausheten, er at den forhindrer dem fra å lyve. Men fravær av gode forklaringer og opplysende fakta inspirerer fantasien. Og spionsaker virker som et fluepapir på mer eller mindre luftige spekulasjoner.

Solbergs Trump-besøk

Det har vi også sett i disse sakene.

Da Erna Solberg noe overraskende fikk møte Donald Trump i januar, ble det spekulert i om dette var en slags «gjenytelse» for arrestasjonen av Frode Berg. Trump hadde flere av toppfolkene på sikkerhetssiden med seg, og logikken skulle være at Berg var på et oppdrag som amerikanerne egentlig sto bak.

Dette siste vet vi fortsatt ingenting om. Det vi imidlertid vet, var at Erna Solberg FØR arrestasjonen av Berg avlyste viktige oppdrag i Norge nettopp fordi disse kolliderte med møtedatoen hun da hadde fått i Washington. Der og da ble det ikke gitt nærmere begrunnelse for avlysningene. Den kom først etter at det ble offentlig kjent at hun skulle møte USAs 45. president.

Ikke amatører

I Botsjkarjov-saken har det vært en spekulasjonsbonanza av de sjeldne.

Det har vært mer enn antydet at hele saken er en nøye provokasjon fra russisk side. Så har det vært lansert en teori om at den anklagede russeren var en slags selvutnevnt agent som så gjerne ville imponere Moskva med å innhente viktige opplysninger.

Videre har spekulasjonene gått ut på at i den russiske IT-eksperten gikk i en PST-felle fordi man på norsk side trengte et passende «bytteobjekt» for å få Frode Berg hjem igjen.

Felles for alle disse spekulasjonene er at vi ikke aner om noen av dem – helt eller delvis – stemmer. Bortsett fra at det knapt gir noen mening å tro at dette er en sak Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har konstruert.

Da ville man nok hatt bedre kort å gå i retten med enn de som ikke førte frem torsdag. Og da ville man neppe trukket hele saken fra videre rettsbehandling. For hvis dette var planlagt, ja, da har jo hjernene i PST dummet seg ut i full offentlighet.

Vi er nødt til å tro at PST er mer profesjonelle enn slikt amatørskap. Og vi har heldigvis grunn til å tro det.

Til å leve med

For ifølge samtlige åpne kilder i både PST og Stortingets administrasjon var det nettopp denne administrasjonen som varslet om Mikhail Botsjkarjovs mistankevekkende oppførsel på Stortinget. Da hadde ikke PST noe annet valg enn å aksjonere. Å overse kvalifiserte tips fra administrasjonen i landets nasjonalforsamling ville reist flere spørsmål enn det fantes svar til.

Så gikk det som det gikk. Det var et bomskudd. Hvis den russiske 51-åringen var på et etterretningsoppdrag, greide ikke PST å finne håndfaste beviser for det. Var han det ikke, ja, så er det bare å ønske en fri mann på vei ut av Norge lykke til.

«Det får PST leve med», som politiadvokat Kathrine Tonstad formulerte seg etter tingrettens kjennelse. Det er noe av det fornuftigste som er sagt i denne saken. Også fordi det viser at det ikke er gått prestisje i den fra PSTs side.

Det gir en viss trøst i et år som i disse sakene har vært et slags annus horribilis for de hemmelige tjenestene.

harald.stanghelle@aftenposten.no