Babynyheten ble møtt med grov hets. Nå tar byråden et oppgjør med netthatet.

Nylig annonserte MDG-politiker og byråd Lan Marie Nguyen Berg at hun venter barn sammen med samboer og bystyrepolitiker Eivind Trædal.

Flere brukte nyheten som påskudd for å komme med hets og mishagsytringer mot miljøpolitikerne.

«Herregud, formerer hun seg og? Stakkars Norge», var bare en av de mange grove bemerkningene som ble delt i kommentarfeltene til mange av landets største mediehus på Facebook.

Nå har byråd Ngyuen Berg selv tatt til motmæle gjennom sin offentlige side på nettstedet.

«De som bruker hets og trusler som metode forsurer debatten for alle oss andre, og tar bort oppmerksomheten fra viktige politiske diskusjoner. Den harde tonen i kommentarfeltene og andre steder kan skremme mange fra å engasjere seg i en organisasjon eller et parti, stille på liste til valget, eller bare si sin mening», skriver hun.

Mange spør hvordan det går med meg, og mange sender hyggelige hilsener. Det er jeg veldig takknemlig for! Så hvordan går... Posted by Lan Marie Nguyen Berg on Thursday, November 8, 2018

Har fått massiv støtte

I etterkant av den grove hetsen har mange stortingspolitikere uttrykket sin støtte til Berg og partneren.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, finansminister Siv Jensen og KrF-leder Knut Arild Hareide er blant noen av dem som har kommet paret i forsvar.

«Å få barn er noe av det fineste mange opplever i livet. Å dra det ned i sølen er så lavmål at jeg mangler ord. Men det ødelegger også for politikken. Hvem vil stille opp hvis man får møkk selv for noen av de fineste øyeblikkene i livet», skrev Isaksen på Facebook tirsdag kveld.

Jeg er sterkt uenig med MDGs politikk. Men alle politikere fortjener respekt og hets fortjener ingen. Netthetserne bør lære seg folkeskikk! Stå på og gratulerer med barnet Lan Marie og Eivind! Posted by Siv Jensen on Tuesday, November 6, 2018

Hva slags samfunn vil vi ha? Jeg vil i hvert fall ikke ha et samfunn hvor vi stilltiende aksepterer denne typen... Posted by Knut Arild Hareide on Tuesday, November 6, 2018

– Uakseptabelt

I Facebook-innlegget er Ngyuen Berg takknemlig over støtteerklæringene hun har fått.

Samtidig er hun opptatt av å understreke at hets og trusler er med på å forringe samfunnsdebatten.

«Jeg er glad for at de aller fleste setter ned foten mot den typen oppførsel, uansett politisk standpunkt. Det er uakseptabelt uansett hvem det rammer. Og så klart er det ubehagelig og trist å få slike kommentarer når vi deler en personlig nyhet om noe av det vakreste i livet», skriver hun.